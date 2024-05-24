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В Октябрьском районе Красноярска убрали 600 незаконных рекламных объявлений

Мобильная бригада Октябрьского района подвела итоги работы за 5 месяцев.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Октябрьском районе Красноярска убрали более 600 незаконных рекламных объявлений. Об этом сообщает мэрия.

За пять месяцев мобильная бригада Октябрьского района демонтировала 662 незаконные рекламные конструкции — баннеры, вывески, листовки и т. п. С улиц убрали 200 кубометров мусора, собрали 130 покрышек.

С наступлением тепла добавляется борьба с граффити, покос травы, покраска фасадов.

«Сейчас в бригаде три человека — рабочие и водитель. Они приводят в порядок территории, которые не обслуживаются муниципальными предприятиями или управляющими компаниями. За день успевают убраться на нескольких объектах», — отметил руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.

Ранее сообщалось о том, как прошёл общегородской субботник. В нём ариняли участие более 75 тысяч красноярцев.

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