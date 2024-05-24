В Октябрьском районе Красноярска убрали 600 незаконных рекламных объявлений

«Сейчас в бригаде три человека — рабочие и водитель. Они приводят в порядок территории, которые не обслуживаются муниципальными предприятиями или управляющими компаниями. За день успевают убраться на нескольких объектах», — отметил руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.