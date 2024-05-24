Антикор начал проверку станции скорой помощи в ВКО из-за жалоб пациентов

«Большей частью это результаты ДТП, есть те, которые просто в силу определенных обстоятельств вышли из строя. Не буду говорить, что там дороги плохие или еще что-то, но в целом вопрос опять же заключается в отсутствии финансирования. Все объясняется только этим», — заявил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Денис Шакенов.