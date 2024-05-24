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В Омске до конца года снесут более 400 незаконных ларьков

В Омске продолжают сносить незаконно установленные киоски.

Источник: Мэрия Омска

Как сообщили в департаменте контроля омской мэрии, план демонтажа таких торговых объектов составляется ежегодно.

В этом году в него попали 462 объекта, установленных на муниципальной земле без разрешительных документов. Если собственник не сделает это сам вовремя, торговую точку снесут принудительно.

Одним из таких киосков, который снесут в этом году, стал продуктовый магазин на улице Белозёрова. Он не работал уже год, на него поступали жалобы от местных жителей. Договора на размещения также не было, собственник демонтировать его не начал.

Это уже тринадцатая незаконная торговая точка, которую снесут принудительно с начала года. При этом имущество, которое имеет ценность, вывозится на специальную площадку. Собственник может забрать его, оплатив расходы по демонтажу и перевозке. А также возместить средства за использование земельного участка.

торговля