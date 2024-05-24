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Дождь и туман: синоптики дали грустный прогноз на ближайшие выходные в Омске

Температура воздуха не будет превышать +18 градусов, а по ночам ожидается похолодание до −5.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 66% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Om1.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ожидаются прохладные и дождливые выходные. Небольшой дождь ожидается сегодня, 24 мая, и завтра, 25 мая. Местами будет туман.
Температура воздуха по ночам будет опускаться до 0…+5 градусов, местами возможны заморозки до −5. В субботу днём будет +9… +14 градусов.

В воскресенье, 26 мая, снова будет идти дождь. Ночью небольшой, днём умеренный. Но температура воздуха при этом повысится до +14… +18 градусов. Туманы уйдут, но усилится ветер. Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, дождливая и прохладная погода сохранится в Омске и на следующей неделе. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что весь июнь в Омске будут идти дожди, а в июле температура воздуха упадёт ниже многолетней нормы.