Дождь и туман: синоптики дали грустный прогноз на ближайшие выходные в Омске

Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, дождливая и прохладная погода сохранится в Омске и на следующей неделе. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что весь июнь в Омске будут идти дожди, а в июле температура воздуха упадёт ниже многолетней нормы.