Дождь и туман: синоптики дали грустный прогноз на ближайшие выходные в Омске

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ожидаются прохладные и дождливые выходные. Небольшой дождь ожидается сегодня, 24 мая, и завтра, 25 мая. Местами будет туман.
Температура воздуха по ночам будет опускаться до 0…+5 градусов, местами возможны заморозки до −5. В субботу днём будет +9… +14 градусов.
В воскресенье, 26 мая, снова будет идти дождь. Ночью небольшой, днём умеренный. Но температура воздуха при этом повысится до +14… +18 градусов. Туманы уйдут, но усилится ветер. Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.
Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, дождливая и прохладная погода сохранится в Омске и на следующей неделе. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что весь июнь в Омске будут идти дожди, а в июле температура воздуха упадёт ниже многолетней нормы.