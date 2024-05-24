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Приметы на день Мокия Мокрого: что нельзя делать 24 мая 2024 года

В пятницу, 24 мая, вспоминают святых Кирилла и Мефодия, создателей азбуки.

Источник: МК.RU Челябинск

В пятницу, 24 мая, вспоминают святых Кирилла и Мефодия, создателей азбуки. Эта дата также известна, как День славянской письменности. Также чтят память священномученика Мокия Амфипольского.

Что можно делать 24 мая:

  • женщины вешали на улицу полотенце, а после по нему определяли каким будет лето если ткань мокрая — лето таким же будет;
  • также считалось, что дождевая вода в этот день лечебная, поэтому ее собирали и лечили больных;

Что нельзя делать 24 мая:

  • высаживать растения на землю;
  • незамужним девушкам полы подметать;
  • начинать новые дела;

Народные приметы:

  • дождливая погода днем — лето также дождливым будет;
  • кошка крепко спит животом кверху — к теплу и жаркой погоде;
  • лошадь гривой трясет — к дождю.