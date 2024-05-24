Приметы на день Мокия Мокрого: что нельзя делать 24 мая 2024 года

В пятницу, 24 мая, вспоминают святых Кирилла и Мефодия, создателей азбуки. Эта дата также известна, как День славянской письменности. Также чтят память священномученика Мокия Амфипольского.
Что можно делать 24 мая:
- женщины вешали на улицу полотенце, а после по нему определяли каким будет лето если ткань мокрая — лето таким же будет;
- также считалось, что дождевая вода в этот день лечебная, поэтому ее собирали и лечили больных;
Что нельзя делать 24 мая:
- высаживать растения на землю;
- незамужним девушкам полы подметать;
- начинать новые дела;
Народные приметы:
- дождливая погода днем — лето также дождливым будет;
- кошка крепко спит животом кверху — к теплу и жаркой погоде;
- лошадь гривой трясет — к дождю.