Хоккейная сборная Казахстана получит нового тренера

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Новым главным тренером сборной Казахстана по хоккею станет Дэвид Немировски, в данное время возглавляющий клуб «Барыс». Об уходе Галыма Мамбеталиева, работавшего с национальной сборной с 2009 года, стало известно 22 мая.
Известно, что в межсезонье Дэвид Немировски возглавил «Барыс», а затем и казахстанскую сборную. В прошлом, российско-канадский специалист руководил нижегородским «Торпедо», трижды доведя клуб до плей-офф.
Нынешний сезон Немировски начал с «Сибири», откуда был уволен в декабре прошлого года. Назначение Дэвида на пост главного тренера сборной станет первым назначением в национальные команды в его карьере.