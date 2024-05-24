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Поздравление Игоря Кобзева с Днем российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Иркутской области! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Предприниматели вносят вклад в развитие нашего региона: создают новые рабочие места, способствуют росту экономики; наращивают объемы производства, расширяют ассортимент товаров и услуг, внедряют современные технологии.

Активность бизнеса является важнейшим фактором социально-экономического развития Иркутской области. В Приангарье сейчас реализуется более 140 инвестиционных проектов, растет количество малых и средних предприятий, а также самозанятых. Все вы вносите личный вклад в развитие области, берете на себя социальную нагрузку, помогая решать самые насущные вопросы жителей.

Уверен, что малый и средний бизнес — это позитивная движущая сила, за которой будущее. Залогом успеха в развитии предпринимательства является продуктивное сотрудничество бизнес-сообщества и власти. И мы со своей стороны настроены на конструктивный диалог, открыты для новых идей и инициатив. Поддержка предпринимательской деятельности — один из приоритетов в работе правительства Иркутской области.

Благодарю всех предпринимателей Приангарья за добросовестный труд и плодотворное сотрудничество! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в воплощении всех намеченных планов!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.