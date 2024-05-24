Поздравление Игоря Кобзева с Днем российского предпринимательства

Уверен, что малый и средний бизнес — это позитивная движущая сила, за которой будущее. Залогом успеха в развитии предпринимательства является продуктивное сотрудничество бизнес-сообщества и власти. И мы со своей стороны настроены на конструктивный диалог, открыты для новых идей и инициатив. Поддержка предпринимательской деятельности — один из приоритетов в работе правительства Иркутской области.