В июне изменится расписание электричек Омск-Иртышское

В июне временно изменится расписание электричек Омск-Иртышское, а также электричек, следующих в обратном направлении.
Как сообщили на сайте компании «Омск-Пригород» изменения связаны с ремонтными работами.
С 10 по 19 июня:
- № 6211/6212 «Иртышское-Омск», отправление со станции Иртышское в 6:47 (на 24 минуты позже), прибытие на станцию Омск в 9:34 (на 29 минуты позже)
- № 6201/6202 «Омск-Иртышское», отправление со станции Омск по расписанию в 8:05, прибытие на станцию Иртышское в 10:48 (на 2 минуты позже)
- № 6203/6204 «Иртышское-Омск», отправление со станции Иртышское в 15:27 (на 14 минут позже), прибытие на станцию Омск в 18:14 (на 19 минут позже)
- № 6209/6210 «Омск-Иртышское», отправление со станции Омск по расписанию в 18:37, прибытие на станцию Иртышское в 21:16 (на 2 минуты позже)
15, 16, 17 июня:
- № 6205/6206 «Омск-Иртышское», отправление со станции Омск по расписанию в 14:12, прибытие на станцию Иртышское в 16:51 (на 2 минуты позже)
- № 6207/6208 «Иртышское-Омск», отправление со станции Иртышское в 18:35 (на 17 минут позже), прибытие на станцию Омск в 21:11 (на 22 минуты позже)
Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок.
Ранее мы писали, что со вчерашнего дня, 23 мая, на Ленинградском мосту изменили схему движения транспорта.