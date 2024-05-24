Запрет на продажу алкоголя в Иркутске введут в День города 1 июня

В день празднования Дня города в Иркутске 1 июня ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписали в региональном правительстве. Ознакомиться с местами, в которых будут проводиться массовые мероприятия, и границами действия запрета на торговлю спиртным можно по ссылке.
Как сообщили irk.aif.ru в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, запрет на продажу алкоголя касается мест проведения спортивных, зрелищно-развлекательных, культурно-массовых и иных мероприятий в радиусе 100 метров от их проведения. Стоит отметить, что ограничение не касается кафе, ресторанов, баров и других заведений общепита.
Нарушение запрета на продажу алкоголя в День города влечёт наложение штрафов. Для должностных лиц этот 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.