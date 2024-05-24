Запрет на продажу алкоголя в Иркутске введут в День города 1 июня

В день празднования Дня города в Иркутске 1 июня ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписали в региональном правительстве. Ознакомиться с местами, в которых будут проводиться массовые мероприятия, и границами действия запрета на торговлю спиртным можно по ссылке.