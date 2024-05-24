Как выпускникам школ в Казахстане остаться застрахованными в ОСМС

Приведем пример. Если день рождения в мае, платить надо с июня. Если день рождения был в январе и оплаты после этого не производились, статус можно восстановить через оплату задолженности за пропущенные месяцы. То есть оплатить взносы за каждый месяц отдельно с февраля по май, и для сохранения статуса продолжать платить ежемесячно. Статус присваивается в течение трех рабочих дней после внесения платежей.