Екатерина Мизулина вместе с собакой Вовой летит в Красноярск

Екатерина Мизулина летит в Красноярск вместе с Вовой. Об этом глава «Лиги безопасного интернета» сообщила в Telegram-канале.
«Со второй попытки мы сделали это. Вова летит в Красноярск», — сказала общественница в коротком видеоролике.
Напомним, что до этого Екатерине Мизулиной не пустили на рейс до Красноярска. Она впервые решила лететь вместе со своей собакой по кличке Вова.
В Красноярске Екатерина Мизулина побывает на последнем звонке в школе № 108, а затем пообщается с молодёжью в ледовом дворце.