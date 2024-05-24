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Екатерина Мизулина вместе с собакой Вовой летит в Красноярск

Со второго раза ей удалось попасть на рейс до Красноярска.

Источник: Аргументы и факты

Екатерина Мизулина летит в Красноярск вместе с Вовой. Об этом глава «Лиги безопасного интернета» сообщила в Telegram-канале.

«Со второй попытки мы сделали это. Вова летит в Красноярск», — сказала общественница в коротком видеоролике.

Напомним, что до этого Екатерине Мизулиной не пустили на рейс до Красноярска. Она впервые решила лететь вместе со своей собакой по кличке Вова.

В Красноярске Екатерина Мизулина побывает на последнем звонке в школе № 108, а затем пообщается с молодёжью в ледовом дворце.

образование