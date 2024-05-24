«Какой красивый говносток»: топ самых сомнительных обзорных площадок Омска

Каждый омич может, не раздумывая, назвать несколько популярных смотровых площадок. Точки на новых набережных Омки, в начале улицы Валиханова и у магазина «Океан» заслуженно пользуются любовью горожан.
Однако есть и площадки, которым повезло меньше. Мы изучили отзывы, которые омичи оставляют в Яндекс. Картах и 2GIS, и составили рейтинг самых неудачных мест, из которых можно посмотреть на Омск.
Оказалось, что локальные эксперты Яндекса существенно добрее пользователей ДубльГиса. В их рейтинге есть всего одна площадка, которая набрала меньше четырёх баллов — это точка на Зелёном острове, возле затона.
3,5 балла из 5
Судя по отзывам, омичей не устроил вид, который отсюда открывается. Поросший лесом остров, сам затон, который летом и осенью серьёзно мелет и зарастает.
«Смотровая площадка, а смотреть не на что. Такое только в Омске и могут придумать», — философски заметил один из посетителей.
Отзывы, которые омичи оставили в 2GIS, гораздо жёстче, а рейтинг — ниже. Здесь оценки «удовлетворительно» и ниже получили аж четыре смотровых площадки.
Площадка в конце Иртышской набережной (3,3 из 5)
Посетителей этого места, как оказалось, смущают два факта: во-первых, здесь не на что смотреть. «Обычная церквушка и страшный Иртыш с портом» по какой-то причине не впечатлили омичей, а расположенная по соседству труба ливневой канализации удостоилась отдельного комментария: «Ммммм… какой красивый говносток».
Из недостатков можно отметить также слабую транспортную доступность — по Иртышской набережной не ходит общественного транспорта, и даже остановка садового теплохода расположена в нескольких сотнях метров. Из сильных сторон — наличие неподалёку магазинов и уличных тренажёров.
Площадка у «Сенкевича» (3 из 5)
Покрытая плиткой территория у Куйбышевского пляжа, вероятно, попала в тень своего более удачного соседа на Валиханова. Отзывов об этом месте немного, а те, что есть, в основном относятся к установленному здесь платному биноклю.
«Изображение в двух монокулярах не соединяется в одно. Обзор никакущий. Глазами вижу лучше, чем через аппарат», — сообщают омичи и резюмируют: смотреть особо не на что.
Однако ночью ситуация меняется: по словам одного из посетителей, в тёмное время суток отсюда открывается очень хороший вид на городские достопримечательности.
Площадка у Омской крепости (2,6 из 5)
Вид на Иртыш от крепости шикарен. — признают омичи. Однако кроме него здесь ничего нет: ни лавочек, ни тени, ни еды с напитками. Всё расположено выше, у Тобольских ворот, а площадка близ Иртыша ничем не привлекает.
«Хочется пройти мимо, а не постоять/посидеть и посмотреть», — признаётся один из посетителей.
«Задумка со смотровой площадкой на фоне строений крепости и реки в принципе неплохая, если ее довести до ума и благоустроить. Но сейчас, это обшарпанная бетонная площадка и больше ничего», — подводит итог другой омич.
Площадка в Советском парке (2,5 из 5)
Зона, расположенная в верхней части знаменитой лестницы, казалось бы, должна находиться в топе. Зелёный парк вокруг, панорамный обзор на пойму Иртыша и Левый берег… однако суровые пользователи 2GIS рассудили иначе — и опустили это место на дно рейтинга.
Причиной, судя по отзывам, стали стационарные бинокли, на которые пожаловался один из посетителей. По его словам, система трижды приняла от него оплату, а посмотреть на прекрасные омские дали так и не дала.