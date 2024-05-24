«Какой красивый говносток»: топ самых сомнительных обзорных площадок Омска

Вид на Иртыш от крепости шикарен. — признают омичи. Однако кроме него здесь ничего нет: ни лавочек, ни тени, ни еды с напитками. Всё расположено выше, у Тобольских ворот, а площадка близ Иртыша ничем не привлекает.