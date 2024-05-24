На Ольхоне вокруг одного из пляжей разгорается скандал, грозящий перерасти в уголовное дело

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, с заявлением о нарушении природоохранного законодательства 21 мая в полицию обратились местные жители. Их возмущение вызвало то, что на один из пляжей рядом с деревней Малый Хужир кто-то пригнал трактор и грузовик, с помощью которых пытается вывезти пескогравийную смесь.