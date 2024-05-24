На Ольхоне вокруг одного из пляжей разгорается скандал, грозящий перерасти в уголовное дело

Сотрудники организации, занимающейся охраной природы на острове Ольхон, оказались в эпицентре скандала, в котором сейчас разбираются правоохранители, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, с заявлением о нарушении природоохранного законодательства 21 мая в полицию обратились местные жители. Их возмущение вызвало то, что на один из пляжей рядом с деревней Малый Хужир кто-то пригнал трактор и грузовик, с помощью которых пытается вывезти пескогравийную смесь.
«Организаторы работ пояснили, что планировали использовать песок с пляжа для строительства парковки. Каких-либо документов, разрешающих такую деятельность, полицейским они не предоставили».
Теперь полицейские и прокуратура проводят «по данному факту всестороннюю проверку». Вероятно, по ее результатам, как только эксперты установят сумму ущерба, нанесенного природному фонду, и дадут правовую оценку действиям должностных лиц, будет возбуждено уголовное дело о нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.