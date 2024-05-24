Поздравление Руслана Болотова с Днем последнего звонка

Знаю, у нас замечательная молодежь — инициативная и образованная. Не сомневаюсь, что вы многого добьетесь. Перед вами открыты все пути для творческого поиска и профессионального становления. И каких вершин вы бы не достигли, убежден, воспоминания о школьных годах, педагогах, друзьях и одноклассниках, как и полученные знания, сохраните навсегда. Ваши успехи сегодня — это стабильность и процветание столицы Прибайкалья завтра. Вы — наше будущее, наша надежда! И мы искренне хотим, чтобы вы жили и работали в родном Иркутске, создавали здесь свои семьи.