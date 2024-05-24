Поздравление Руслана Болотова с Днем последнего звонка

Уважаемые иркутяне! Дорогие выпускники и их родители, учителя и педагоги!
Последний звонок — один самых волнительных и радостных дней в жизни вчерашних школьников. Наступает важный этап: сейчас вы на пороге серьезного испытания — государственной итоговой аттестации. Желаю пройти его с честью и получить максимально высокие баллы. Накопленный за годы учебы багаж знаний послужит вам крепкой базой для дальнейшего развития и самореализации.
Знаю, у нас замечательная молодежь — инициативная и образованная. Не сомневаюсь, что вы многого добьетесь. Перед вами открыты все пути для творческого поиска и профессионального становления. И каких вершин вы бы не достигли, убежден, воспоминания о школьных годах, педагогах, друзьях и одноклассниках, как и полученные знания, сохраните навсегда. Ваши успехи сегодня — это стабильность и процветание столицы Прибайкалья завтра. Вы — наше будущее, наша надежда! И мы искренне хотим, чтобы вы жили и работали в родном Иркутске, создавали здесь свои семьи.
Уважаемые родители! Предстоящие экзамены детей являются испытанием и для вас. Но именно ваши поддержка, любовь и внимание — основа уверенности школьников в своих силах, фундамент будущих творческих успехов и личных достижений. Пусть у вас будет как можно больше поводов гордиться ими.
Желаю всем сил, терпения и успехов!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.