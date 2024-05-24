Ленинградский мост в Омске проверят на прочность после завершения капремонта

— Действующим контрактом также предусмотрено проведение испытания моста: обследование мостового полотна, его элементов — барьерного и перильного ограждений, качества освещения и дорожного покрытия, пролетного строения и опорных частей, а также статическое и динамическое испытания мостовых конструкций под нагрузкой, — сообщил замдиректора департамента строительства Михаил Сизов.