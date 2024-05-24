Ленинградский мост в Омске проверят на прочность после завершения капремонта

Ленинградский мост проверят на прочность после завершения капитального ремонта. Подрядчик планирует завершить основные работы до 31 мая.
Сейчас готовность объекта составляет 98%. Строители занимаются обустройством новых тротуаров и мостового полотна, монтажом архитектурной подсветки, судовой сигнализации и заменой опорных частей. Работы идут в круглосуточном режиме. В них задействовано 70 человек в смену.
После завершения капитального ремонта Ленинградский мост будут проверять на прочность. Специалисты СибАДИ обследуют мостовое плотно и его элементы, проведут испытания конструкций моста под нагрузкой.
— Действующим контрактом также предусмотрено проведение испытания моста: обследование мостового полотна, его элементов — барьерного и перильного ограждений, качества освещения и дорожного покрытия, пролетного строения и опорных частей, а также статическое и динамическое испытания мостовых конструкций под нагрузкой, — сообщил замдиректора департамента строительства Михаил Сизов.
Предполагается, что проведение испытаний может потребовать частичного или полного перекрытия моста для движения транспорта.
Напомним, капитальный ремонт Ленинградского моста стартовал в феврале 2023 года. Подрядчиком выступает ООО «Стройтраст». Стоимость контракта — 1,9 млрд рублей.