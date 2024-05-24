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«Авангард» заплатил за переход Даррена Дица из ЦСКА одну тысячу рублей

Контракт с хоккеистом заключён на два года.

Стала известна сумма компенсации за переход защитника Даррена Дица из ЦСКА в «Авангард». Омский клуб заплатил за игрока 1 000 рублей. Это минимальный размер компенсации по действующим правилам КХЛ.

Напомним, «Авангард» подписал контракт с 30-летним защитником на два года. В прошлом сезоне хоккеист играл за ЦСКА. Он провёл за армейцев 60 матчей, в которых набрал 23 (9+14) очков.

Даррен Диц — родом из Канады, но легионером в КХЛ он не считается, благодаря гражданству Казахстана.

Хоккеист уже прилетел в Омск и сразу попал в неловкую ситуацию. В аэропорту он не заметил мальчика, который протянул ему руку для рукопожатия. С помощью соцсетей клуба хоккеисту удалось найти ребёнка и назначить ему новую встречу, на которой Даррен Диц вручил мальчику подарки и пожал руку.