«Авангард» заплатил за переход Даррена Дица из ЦСКА одну тысячу рублей

Стала известна сумма компенсации за переход защитника Даррена Дица из ЦСКА в «Авангард». Омский клуб заплатил за игрока 1 000 рублей. Это минимальный размер компенсации по действующим правилам КХЛ.
Напомним, «Авангард» подписал контракт с 30-летним защитником на два года. В прошлом сезоне хоккеист играл за ЦСКА. Он провёл за армейцев 60 матчей, в которых набрал 23 (9+14) очков.
Даррен Диц — родом из Канады, но легионером в КХЛ он не считается, благодаря гражданству Казахстана.
Хоккеист уже прилетел в Омск и сразу попал в неловкую ситуацию. В аэропорту он не заметил мальчика, который протянул ему руку для рукопожатия. С помощью соцсетей клуба хоккеисту удалось найти ребёнка и назначить ему новую встречу, на которой Даррен Диц вручил мальчику подарки и пожал руку.