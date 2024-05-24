«Авангард» заплатил за переход Даррена Дица из ЦСКА одну тысячу рублей

Хоккеист уже прилетел в Омск и сразу попал в неловкую ситуацию. В аэропорту он не заметил мальчика, который протянул ему руку для рукопожатия. С помощью соцсетей клуба хоккеисту удалось найти ребёнка и назначить ему новую встречу, на которой Даррен Диц вручил мальчику подарки и пожал руку.