Телефон жил своей жизнью: у бизнесвумен из Иркутска украли голос и личность при помощи одной ссылки

— И тут я поняла — взломали! Решила проверить, кому еще писали и звонили. Не поверите! Аферисты обратились примерно к 30−40 друзьям и знакомым и родным. Но предупредить всех не переводить деньги не могла. Раз 50 пыталась зайти в мессенджер, не пускает! Мошенники отслеживали, когда вхожу и сразу же завершали сеанс, — рассказывает Елизавета. Около часа сибирячка боролась с атакой аферистов. Подробнее — в материале КП-Иркутск.