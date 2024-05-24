Телефон жил своей жизнью: у бизнесвумен из Иркутска украли голос и личность при помощи одной ссылки

«Доченька, что произошло? Зачем тебе деньги поздней ночью?», — проснулась от телефонного звонка матери в середине мая 25-летняя Елизавета Пацуло, блогер из Иркутска. Спросонья сибирячка долго не могла понять, о чем идет речь. Но мама уверяла, что пару минут назад разговаривала с ней по телефону в одном из популярных мессенджеров. Якобы Лиза просила занять срочно 6 тысяч рублей. Но причина показалась странной — поломка приложения мобильного банка.
— И тут я поняла — взломали! Решила проверить, кому еще писали и звонили. Не поверите! Аферисты обратились примерно к 30−40 друзьям и знакомым и родным. Но предупредить всех не переводить деньги не могла. Раз 50 пыталась зайти в мессенджер, не пускает! Мошенники отслеживали, когда вхожу и сразу же завершали сеанс, — рассказывает Елизавета. Около часа сибирячка боролась с атакой аферистов. Подробнее — в материале КП-Иркутск.
«Я пополняю портфолио»
Лиза, бизнес-вумен и блогер, за которой следят чуть больше 10 тысяч подписчиков. Пару лет назад она открыла студию маникюра.
— Жертвой мошенников стала впервые. Самое обидное, что схема обмана была самая древняя — взлом по ссылке. Ведь я знала давно, что переходить по непонятным источникам опасно. Но все было так идеально подстроено…
В начале мая блогеру написал фотограф с предложением, от которого Лиза не могла отказаться.
«Ищу модель для съемки, чтобы пополнить портфолио. Хочу предложить вам бесплатную фотосессию», — бизнесвумен это заинтересовало.
— Первым делом зашла на ее профиль. Ничего не смутило. Большое число подписчиков, хороший профиль и фотографии красивые. Согласилась! Тогда решили выбрать студию, образ и дату для съемки. А потом она отправила ссылку на канал в мессенджер, где хранятся ее работы. Я перешла…
Ссылка действительно вела на канал с фотографиями. Лизе снимки понравились, поэтому она ждала начала съемок.
«Сломался онлайн-банк»
А через неделю в 03:00 телефон Лизы стал разрываться от звонков друзей. Не обращая внимания, сибирячка продолжила спать. Но когда на смартфоне высветился номер мамы, блогер ответила.
— После слов мамы пошла проверять мессенджер. Увиденное шокировало: десяткам друзей и знакомых были адресованы сообщения от моего имени. Самое страшное, что у всех выпрашивали деньги от 6 до 7 тысяч рублей. У кого просто занять на пару часов, а у кого якобы из-за поломки онлайн банка.
В аккаунте Лизы одновременно сидели сразу три человека с разных устройств. Это она успела посмотреть в настройках, пока сеанс в очередной раз не успели завершить. Также во время попытки вернуть доступ сибирячка успела написать подруге и знакомой: «Меня взломали». Но мошенники добавили, якобы атака произошла в социальных сетях.
«Отправляли даже видеосообщения»
На уловку аферистов едва не попались трое друзей бизнес-вумен. Ведь мошенники умудрились вытащить из старых переписок Лизы видеосообщения. Правда, на них сибирячка ничего не говорит, просто улыбается.
— Друг отказался переводить деньги, когда мошенники скинули для перечисления средств реквизиты, которые принадлежали непонятному мужчине. А моей ученице по маникюру и подруге успела написать о взломе. Они заподозрили неладное, поэтому написали мне в соцсети. А ее собственный голос в разговоре с мамы сгенерировали с помощью нейросетей.
Через час после начала атаки Лиза нашла информацию, что через официальный сайт мессенджера можно удалить безвозвратно свою страницу, введя номер телефона. В сообщения же мессенджера пришел код-подтверждения, но войти на свою страницу она не могла, ее контролировали мошенники. Только с 10 попытки у сибирячки получилось увидеть пароль. Тогда аферисты потеряли доступ.
Утром сибирячка поняла, что фотосессия и взлом аккаунта связаны. Ведь больше ни по каким по ссылкам она в последнее время не переходила.
— Мошенники настолько все продумывают. Ведь я давно знала об опасности непроверенных ссылок, но купилась… Впредь буду осмотрительнее, — заключает Лиза.