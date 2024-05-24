Сразу пять землетрясений зафиксировано к юго-востоку от Алматы

Первое землетрясение зафиксировано в 20 часов 07 минут 26 секунд по алматинскому времени в 481 километре к юго-востоку от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения — 10,2, магнитуда MPV — 4,6, глубина — 10 километров.
Второй толчок зарегистрирован в 20 часов 38 минут 39 секунд по алматинскому времени. Эпицентр расположен в 492 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения — 9,7, магнитуда MPV — 4,4, глубина — 5 километров.
Еще одно землетрясение зарегистрировано в 21 час 05 минут 53 секунды по алматинскому времени в 490 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения — 10,2, магнитуда MPV — 4,0, глубина — 5 километров.
Еще одно землетрясение сеть сейсмических станций зафиксировала в 493 километрах на глубине пяти километров к юго-востоку от Алматы в 21 час 11 минут 10 секунд по алматинскому времени.
Энергетический класс землетрясения — 10,3, магнитуда MPV — 4,5.
Последние зафиксированные толчки произошли в 22 часа 38 минут 22 секунды. Эпицентр землетрясения расположен в 482 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения — 9,9, магнитуда MPV — 4,1, глубина — 5 километров.
Сведений об ощутимости всех пяти землетрясений на территории Алматы и Алматинской области нет.