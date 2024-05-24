Для подвижных и интеллектуальных игр: новый спортивный объект открыли во Владивостоке

Отметим, что новые физкультурно-оздоровительные комплексы во Владивостоке появились также на базе школ № 56 и № 70, их строительство, как поделились в мэрии, завершилось в прошлом году. Также в городе привели в порядок и возвели более 30 пришкольных стадионов, о чем «Комсомолка» писала ранее.