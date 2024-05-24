Для подвижных и интеллектуальных игр: новый спортивный объект открыли во Владивостоке

В столице Приморья на улице Ватутина завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Специалистам осталось лишь привести прилегающую территорию в порядок, но ФОК уже открывает свои двери, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В новом физкультурном объекте, который строился по заказу городской администрации, есть площадки для различных видов спорта, а заниматься здесь смогут все местные жители. В первую половину дня в здании будут проводить уроки для школьников, а во второй начнут работать секции.
«Также планируем проводить здесь большие спортивные мероприятия. Объект построен с упором на командные виды спорта: волейбол, футбол, баскетбол, гандбол. Предусмотрены помещения и для интеллектуальных игр, таких как шахматы, го и другие», — поделился мэр Константин Шестаков, посетивший построенный ФОК.
Кстати, в комплексе смогут соревноваться и заниматься спортом ребята, которые пойдут в лагерь на базе школы № 78. Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский отметил, что сюда также планируют направлять учеников из других близлежащих учреждений:
«Один из аспектов летней оздоровительной кампании — это спортивные соревнования и игры. Физкультурно-оздоровительный комплекс точно будет наполнен детьми».
Отметим, что новые физкультурно-оздоровительные комплексы во Владивостоке появились также на базе школ № 56 и № 70, их строительство, как поделились в мэрии, завершилось в прошлом году. Также в городе привели в порядок и возвели более 30 пришкольных стадионов, о чем «Комсомолка» писала ранее.