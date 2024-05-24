В Кемерове задержали подростка с игрушечным пистолетом

В полиции Кузбасса сообщили о задержании 17-летнего подростка с пистолетом, который оказался обычной пластиковой игрушкой.
В полицию обратились работники сети общественного питания и сообщили, что в заведении подросток размахивает оружием, направляет его на посетителей и ведёт себя вызывающе.
Полицейские прибыли на место и задержали «нарушителя». Им оказался 17-летний местный житель. Парень пояснил, что игрушечный пистолет направлял на друзей ради шутки. Полицейские изъяли предмет и выяснили, что это игрушка с пулями в виде пластиковых шариков.
На парня составили протокол о мелком хулиганстве. Он должен будет заплатить штраф в 500 рублей. К тому же родителям вынесено предупреждение за ненадлежащее воспитание сына, сообщили в полиции.