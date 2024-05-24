В Кемерове задержали подростка с игрушечным пистолетом

Полицейские прибыли на место и задержали «нарушителя». Им оказался 17-летний местный житель. Парень пояснил, что игрушечный пистолет направлял на друзей ради шутки. Полицейские изъяли предмет и выяснили, что это игрушка с пулями в виде пластиковых шариков.