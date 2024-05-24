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В Уфе скорректировали схему движения транспорта в дни проведения «Китап-Байрама»

В Уфе скорректировали схему движения транспорта в дни проведения «Китап-Байрама».

Источник: Город Уфа, телеграм

По информации мэрии города, утвержденная ранее схема движения общественного транспорта изменилась. По сообщению управления транспорта и связи администрации Уфы, корректировки внесены для удобства пассажиров: перераспределение транспортных потоков должно сократить время поездки.

С 22 по 27 мая транспорт будет двигаться по улице Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Ленина) и по ул. Советской (от ул. Заки Валиди до ул. Пушкина).

Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» начинается сегодня, 24 мая. Она откроет череду событийных мероприятий к 450-летию города. В прошлом году ярмарка стала точкой притяжения для книгоиздателей, писателей и читателей всей России и ближнего зарубежья.

Обновленные схемы маршрутов общественного транспорта представлены на картинке. В администрации города просят граждан учитывать ограничения движения при планировании поездок.