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В Башкирии с 27 мая изменится график движения поездов

В Башкирии из-за ремонта на перегоне Аксаково — Приютово вносятся изменения в график движения 41 поезда. Об этом сообщает Башкортостанская ППК.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

17 поездов выводятся из графика движения:

27, 28, 29, 30 мая:

— поезд № 7419 Раевка (отпр.05.36) — Абдулино (приб.08.00);

— поезд № 7420/7412 Абдулино (отпр.16.34) — Раевка (приб.18.49, отпр.18.50) — Дема (приб.20.52).

27, 28, 29, 30, 31 мая:

— поезд № 7417 Дема (отпр.21.26) — Раевка (приб.23.21).

24 пригородным поездам сокращается маршрут следования.

28, 30 мая:

— поезд № 7427 Шакша — Приютово отправится со станции Шакша на 8 мин. раньше действующего расписания и устанавливается сообщением Шакша (отпр.08.08) — Глуховская (приб.11.33), на участке Глуховская — Приютово выводится из графика движения.

27, 29 мая:

— поезд № 7427 Шакша — Приютово устанавливается сообщением.

Шакша (отпр.08.16) — Глуховская (приб.11.41), на участке Глуховская — Приютово выводится из графика движения.

27, 28, 29, 30 мая:

— поезд № 7428 Приютово — Тавтиманово устанавливается сообщением Глуховская (отпр.16.06) — Тавтиманово (приб.20.14), на участке Приютово — Глуховская выводится из графика движения;

— поезд № 7421/7423 Иглино — Приютово — Абдулино устанавливается сообщением Иглино (отпр.18.01) — Чишмы (приб.19.47), на участке Чишмы — Абдулино выводится из графика движения.

28, 29, 30, 31 мая:

— поезд № 7424/7426/7432 Абдулино — Приютово — Уфа — Аша устанавливается сообщением Чишмы (отпр.08.01) — Уфа (приб.08.58, отпр.09.06) — Аша (приб.10.52), на участке Абдулино — Чишмы выводится из графика движения;

— поезд № 7406 Приютово — Шакша устанавливается сообщением.

Раевка (отпр.10.09) — Шакша (приб.12.55), на участке Приютово — Раевка выводится из графика движения.

27, 28, 29, 30 мая:

— поезд № 7415 Уфа — Приютово восстанавливает движение и устанавливается сообщением Уфа (отпр.17.16) — Раевка (приб.19.25), на участке Раевка — Приютово не назначается.

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