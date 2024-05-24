В Башкирии с 27 мая изменится график движения поездов

— поезд № 7427 Шакша — Приютово отправится со станции Шакша на 8 мин. раньше действующего расписания и устанавливается сообщением Шакша (отпр.08.08) — Глуховская (приб.11.33), на участке Глуховская — Приютово выводится из графика движения.