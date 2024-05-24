Глава Владивостока проинспектировал строительство школы в мирокрайоне Патрокл

Мэр Владивостока Константин Шестаков посетил строительную площадку будущей школы в микрорайоне Патрокл. В сопровождении первого заместителя прокурора Приморского края Дмитрия Попова и прокурора Владивостока Ивана Иванова он осмотрел результаты выполненных работ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города. Сейчас активно ведется внутренняя отделка и установка сетей в пяти корпусах, для этого на объект привлечены дополнительные специалисты.
Помимо этого, уже заключены контракты на закупку необходимого технического оборудования и школьных принадлежностей.
Константин Шестаков отметил, что школа будут обеспечены всем необходимым для эффективного образовательного процесса. Будут установлены интерактивные панели, лабораторное оборудование, а также все прочие необходимые средства.
«Школа будет сдана полностью под ключ в этом году. Продолжим следить за ходом работ», — добавил глава краевой столицы.
Учебное учреждение будет предназначено для 1275 учащихся. В состав школы также войдут кинотеатр, спортивные залы, современная библиотека, бассейн, танцевальный зал, аудитории для занятий, а также помещения для групп продленного дня и множество других учебных и вспомогательных помещений.
Напомним, школу начали проектировать в 2018 году. Строительство планировали начать в 2019, но контракт с первоначальным генподрядчиком расторгли, заключив новый. Непосредственно строительные работы подрядчик начал в 2021 году. Периодически они зависали по разным причинам. Контракт предусматривал сдачу до конца 2022 года, потом власти и подрядчик анонсировали сдачу к концу 2023 года. После срок сдвинулся еще на год.