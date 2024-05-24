Глава Владивостока проинспектировал строительство школы в мирокрайоне Патрокл

Напомним, школу начали проектировать в 2018 году. Строительство планировали начать в 2019, но контракт с первоначальным генподрядчиком расторгли, заключив новый. Непосредственно строительные работы подрядчик начал в 2021 году. Периодически они зависали по разным причинам. Контракт предусматривал сдачу до конца 2022 года, потом власти и подрядчик анонсировали сдачу к концу 2023 года. После срок сдвинулся еще на год.