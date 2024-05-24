Последний звонок — 2024: о чем мечтают выпускники Башкирии

— С начала учебного года в 9 классе я уже решила для себя, что буду поступать в этом году в колледж. В течение года была тщательная подготовка к ОГЭ, «пробники». Впереди экзамены. Я желаю всем сверстникам везения и удачи! А по поводу поступления, я выбрала для себя путь в юриспруденцию. Почему юридический? Потому что вижу себя успешным адвокатом, который будет выступать за справедливость. Хочу поступить в колледж института права при УУНиТ, для дальнейшего получения высшего образования там же. Ну, или в УКСИВТ на юридическое направление. Были, конечно, уговоры и со стороны родителей, учителей остаться в 11 класс. Но решение свое менять не хочу. С великими планами окончить колледж на красный диплом, а затем поступить в университет — иду вперёд.