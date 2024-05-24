Последний звонок — 2024: о чем мечтают выпускники Башкирии

Сегодня, 24 мая, в городах и районах Башкирии состоится главный праздник выпускников школ — «Последний звонок». В этот день выпускники символично прощаются со школой. По данным регионального минобразования, последний звонок прозвенит для 15,5 тысячи одиннадцатиклассников и более 51 тысячи девятиклассников.
Ранее Глава республики Радий Хабиров отметил, что Башкирии удалось преодолеть тенденцию оттока выпускников из региона.
«По итогам 2023 года в республику приехали 2 тысячи молодых людей. Такого никогда не было. Тяжелую тенденцию, когда много молодых уезжало, мы преодолели. У нас нет необходимости отговаривать ребят поступать в вузы других регионов, если кто-то хочет в Санкт-Петербург или Москву. Эти университеты были и будут флагманами образования. Разумеется, наиболее амбициозная часть молодежи будет уезжать туда учиться. Мы этот процесс не остановим. Часть ребят найдет себя в других городах, а часть — нет. Наша задача — создать для них все условия, чтобы они отучились в колледжах и вузах и хотели быть полезными родной республике и стране».
Впереди у выпускников — важные экзамены, ответственный выбор на пути к профессии и незабываемый выпускной. Все они надеются верно построить жизненный путь и реализовать заветные мечты…
О чем мечтают вчерашние школьники на пороге новой жизни, узнал «Башинформ».
Аяз Зиязов, Республиканский инженерный лицей-интернат:
— Я рад окончанию школы, так как школа — это один из важнейших этапов в жизни человека, который мы смогли пройти. Конечно, грустно прощаться с лицейскими друзьями, которые за это время стали мне очень близки, но нужно двигаться дальше, открывать для себя новые горизонты. Выпускаясь из школы, мы стоим на пороге открытий и возможностей. Нам предстоит шагнуть в нечто непознанное, понять и освоить это. И хотя такой шаг может немного пугать, но на самом деле он дарит нам шанс расти и развиваться.
У каждого человека есть цели и мечты, которым суждено все равно когда-нибудь исполниться. Сейчас я хочу хорошо сдать экзамены, чтобы в дальнейшем поступить в хороший вуз, а затем, конечно, получить хорошую профессию. Жить в большом доме со своей семьей и просто быть счастливым человеком.
Хочу, чтобы все мои знакомые и близкие люди никогда не болели, и не знали, что значит горе. Я хочу, чтобы все мои одноклассники после выпуска стали успешными и достойными людьми, я уверен, что у них всё получится.
Алсу Каримова, Уфимская городская башкирская гимназия № 20:
— Думаю, что больше всего на данный момент я мечтаю не ошибиться с выбором, который сделаю. Я хочу выбрать ту профессию, которая будет доставлять мне удовольствие, очень хочу найти себя, и конечно же, хочу сдать все экзамены на «отлично». Ну и еще одна моя мечта — это найти красивое платье для выпускного вечера и отлично его провести.
Гульфия, Аксаковская гимназия № 11 Уфы:
— На протяжении последних двух лет я мучительно пыталась понять, чего же я все-таки хочу от своего будущего. Всю жизнь я металась от одной сферы к другой: от музыки к спорту, от спорта к живописи, и так все время.
В этом же году сроки совсем стали поджимать, надо было выбирать предметы на экзамены, решать свое будущее. Все прошлое лето я жила с полной уверенностью, что пойду сдавать английский и литературу для дальнейшего поступления в художественный университет.
Однако моя жизнь перевернулась с ног на голову, когда я всё-таки осознала, что меня не интересует это направление в качестве моей будущей профессии, а душа моя лежит к медицине. С того момента я круто поменяла свое решение в пользу биологии и химии.
С тех пор жить стало значительно сложнее, ведь в отличие от гуманитарных предметов, естественно-научные мало кто знал в моем окружении. Тем не менее у меня появилась цель, к которой я стремлюсь по сей день: стать первоклассным психиатром. Не отрицаю, мой путь будет отнюдь не лёгок, но я уверена, что когда-нибудь я скажу себе: «Оно того стоило».
Лиана Козадаева, Республиканский инженерный лицей-интернат:
— В первую очередь я хочу, чтобы мои родители и близкие были всегда здоровы и счастливы, чтобы были всегда рядом со мной. Ведь это те люди, которые всегда меня поддерживают и любят.
Я, как и все школьники, мечтаю отлично закончить школу и поступить в престижный вуз. Я ещё не думала в какой университет хочу, но у меня ещё есть два года, чтобы понять куда именно поступать. В любом случае мой выбор будет связан с химией, потому что это мой любимый предмет.
Надеюсь, что всё сбудется!
Арсэн Башмаков, Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия № 1:
— С самого детства я мечтал стать космонавтом и изучать космос. Эта тема всегда увлекала и восхищала меня, изведать неизведанное, покорить непокоренное. Что может быть более волнительно? Теперь я подрос и понимаю, что своими руками могу прикоснуться к миру за пределами нашей планеты.
Для того чтобы исполнить свою мечту, я нашел факультет космических исследований в МГУ имени М. В. Ломоносова и усердно готовлюсь к экзаменам. Помимо ЕГЭ, мне нужно сдавать дополнительные вступительные экзамены, чтобы в сумме набрать 345 баллов.
Алиса Надыршина, Башкирская гимназия № 102 Уфы:
— С начала учебного года в 9 классе я уже решила для себя, что буду поступать в этом году в колледж. В течение года была тщательная подготовка к ОГЭ, «пробники». Впереди экзамены. Я желаю всем сверстникам везения и удачи! А по поводу поступления, я выбрала для себя путь в юриспруденцию. Почему юридический? Потому что вижу себя успешным адвокатом, который будет выступать за справедливость. Хочу поступить в колледж института права при УУНиТ, для дальнейшего получения высшего образования там же. Ну, или в УКСИВТ на юридическое направление. Были, конечно, уговоры и со стороны родителей, учителей остаться в 11 класс. Но решение свое менять не хочу. С великими планами окончить колледж на красный диплом, а затем поступить в университет — иду вперёд.
Артур Халиков, школа № 38 Уфы:
— Работа моей мечты — это переводчик. Эта профессия требует множество усилий и знаний. Еще с раннего детства я учу разные языки, которые в дальнейшем помогут мне в обучении.
Тансулпан Габдульменова, Уфимская городская башкирская гимназия № 20:
— Я мечтаю найти свое призвание. Сдать хорошо экзамены и поступить в университет. Отучившись, работать по профессии. В ближайший год планирую сдать на права и приобрести машину. Также мечтаю достигнуть финансовой независимости и поехать на отдых в Будапешт.
Мария Воробьева, школа № 38 Уфы:
— Моей мечтой с раннего детства была профессия модели. Для меня это очень красивое и эстетичное дело. На мой взгляд, это очень перспективная и популярная, а также вдохновляющая работа.
Добавим, что 24 мая, в день Последнего звонка, в школах республики проходят торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебы.
В Уфе общегородской праздник для выпускников, учителей и родителей состоится 24 мая в 14.00 на нижней площадке конгресс-холла «Торатау». Начнется он с исполнения вальса «Школьные годы». Далее гранд-вальс «Уфимские липы» на музыку Рима Хасанова, приуроченный к 450-летию города, объединит выпускников в этот торжественный для них день. Также в концертной программе: хор учителей и выпускников, флешмоб. Завершится мероприятие фейерверком-серпантином.