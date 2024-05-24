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В Башкирии виновнику ДТП со смертельным исходом ужесточили приговор

В Башкирии виновнику ДТП со смертельным исходом ужесточили приговор.

Источник: Башинформ

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Нефтекамска. Приговором суда первой инстанции местного жителя признали виновным по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначили наказание в виде 3-х лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на тот же период.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в сентябре 2023 года водитель за рулем Toyota Fortuner совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Потерпевший с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение, где на следующий день скончался.

Не согласившись с наказанием, гособвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке. В итоге Верховный суд республики удовлетворил требования надзорного ведомства, направив мужчину отбывать наказание в колонию-поселение.