В Башкирии виновнику ДТП со смертельным исходом ужесточили приговор.

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Нефтекамска. Приговором суда первой инстанции местного жителя признали виновным по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначили наказание в виде 3-х лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на тот же период.