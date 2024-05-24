Эти симптомы появляются за несколько лет до диабета

В новом исследовании ученые выяснили, что полинейропатия может развиться за несколько лет до диагностирования диабета у людей с нормальным уровнем сахара в крови. Основные признаки этого — слабость и головокружение при стоянии. У людей, которым затем диагностировали диабет, эти симптомы встречались в 5,9 раза чаще. Кроме того, они были подвержены автономной кардиальной нейропатии — повреждению нервов, связанных с работой сердца, из-за диабета.