Фейерверка не будет в День города в Хабаровске

В Хабаровске 1 и 2 июня отметят День города. Администрация уже продумала масштабную программу праздника. Однако салюта в этот раз не будет. Почему — читайте в материале «Комсомольской правды» — Хабаровсе".
Решение принял городской оргкомитет по подготовке и празднованию Дня города. Как и в прошлом году, фейерверк решили отменить.
— Сэкономленные средства от проведения фейерверка направлены на поддержку бойцов, находящихся на территории проведения специальной военной операции, а также на приобретение необходимого оборудования, такого как квадрокоптеры, генераторы, — рассказали в администрации Хабаровска.
Специалисты надеются, что жители города отнесутся к такому решению с пониманием.
166-ю годовщину со Дня образования Хабаровска официально отметят 31 мая. Но, так как это пятница, основные мероприятия было решено перенести на выходные дни — 1 и 2 июня. Прочитать программу мероприятий можно по ссылке.