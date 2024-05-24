Энергетики назвали дату перекрытия одной из главных улиц Хабаровска

С пятницы, 24 мая, в Хабаровске началась большая ремонтная кампания на тепловых магистралях краевой столицы. Обеспечение надёжности коммунальной инфраструктуры невозможно без временных неудобств для участников дорожного движения. Энергетики обозначили сроки и примерные даты, когда и на каких улицах будет ограничен или даже закрыт проезд автомобилей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию пресс-службы Дальневосточной генерирующей компании (ДГК).
Во время прошедших гидравлических испытаний на сетях ТЭЦ-3 были выявлены серьёзные повреждения на участке тепломагистрали ТМ-32. Он не видел капитального ремонта около 30 лет. Проблемный участок, который предстоит заменить, расположен под проезжей частью улицы Герасимова от пересечения с ул. Яшина. Далее он пролегает под частью улицы Серышева вплоть до перекрёстка с ул. Некрасова.
Начавшиеся ремонтные работы разбиты на несколько этапов. На первом из них перекрыто движение по ул. Герасимова от пересечения с ул. Яшина до дома № 32.
С 3 июня там ограничат движение по одной из полос около здания бывшего Института кооперации по ул. Ленина, 19. А вот с 15 июня придётся закрыть этот участок полностью.
Энергетики также предупреждают, что в начале июня из-за ремонта теплосетей трафик будет ограничен на ул. Истомина около № 106. Запланированы работы по замене участка трубопровода ТМ-21 по улице Тихоокеанской вдоль стрелкового клуба.
— В несколько этапов пройдут работы в районе площади Блюхера. На начальной стадии заменят коммуникации в районе зелёной зоны. После трубы поменяют на пересечении Слободской и Гамарника. После проведения работ подрядчик восстановит элементы озеленения и пешеходной инфраструктуры. Работу строительной техники планируется организовать без заездов на пешеходные маршруты зоны отдыха, — добавили в пресс-службе ДГК.
В этом году на ремонт теплосетей в Хабаровске планируется потратить больше одного миллиарда рублей. До начала отопительного сезона предстоит починить около двух десятков участков общей длиной свыше 10 километров.