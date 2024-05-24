Энергетики назвали дату перекрытия одной из главных улиц Хабаровска

Во время прошедших гидравлических испытаний на сетях ТЭЦ-3 были выявлены серьёзные повреждения на участке тепломагистрали ТМ-32. Он не видел капитального ремонта около 30 лет. Проблемный участок, который предстоит заменить, расположен под проезжей частью улицы Герасимова от пересечения с ул. Яшина. Далее он пролегает под частью улицы Серышева вплоть до перекрёстка с ул. Некрасова.