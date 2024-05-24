В Челябинске пройдет фестиваль мороженого с пенной дискотекой и мастер-классами

В Челябинске 1 июня состоится фестиваль мороженого «ЕдиноРожок». Об этом сообщила супруга губернатора Ирина Текслер.
Фестиваль пройдет в городе уже в третий раз, в этом году он приурочен к Дню защиты детей.
Площадкой празднества станет Горсад имени Пушкина. Фестиваль начнется в 10:00 и продлится до 22:00. Попасть на него челябинцы смогут бесплатно, а детей еще и бесплатно накормят мороженым.
Юных посетителей Горсада станут развлекать аниматоры, каждый час на фестивале будут проводить пенную дискотеку, вдобавок устроят мастер-классы и концерт детских творческих коллективов.