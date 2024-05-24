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В Челябинске пройдет фестиваль мороженого с пенной дискотекой и мастер-классами

Фестиваль мороженого состоится в Челябинске 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске 1 июня состоится фестиваль мороженого «ЕдиноРожок». Об этом сообщила супруга губернатора Ирина Текслер.

Фестиваль пройдет в городе уже в третий раз, в этом году он приурочен к Дню защиты детей.

Площадкой празднества станет Горсад имени Пушкина. Фестиваль начнется в 10:00 и продлится до 22:00. Попасть на него челябинцы смогут бесплатно, а детей еще и бесплатно накормят мороженым.

Юных посетителей Горсада станут развлекать аниматоры, каждый час на фестивале будут проводить пенную дискотеку, вдобавок устроят мастер-классы и концерт детских творческих коллективов.

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