Дайвер обнаружил потрясающую картину на дне моря во Владивостоке

Масштабное скопление молодняка камчатского краба заснял на дне Японского моря во Владивостоке дайвер Дмитрий Рудась, видео он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что давно не брал в руки подводную видеокамеру, однако на днях за два погружения заснял удивительные вещи. На видео заметно, что дно буквально шевелится от многочисленных молодых крабов.
«На втором погружении я просто потерял дар речи, наблюдая, как два гигантских осьминога Дофлейна устроили бойню не жалея живота своего!!! Но это тема одной из последующих публикаций…» — написал Дмитрий Рудась.
Напомним, недавно во Владивостоке рыбаки поймали огромную устрашающую рыбину.