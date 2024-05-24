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Дайвер обнаружил потрясающую картину на дне моря во Владивостоке

Он опубликовал видео в своём канале.

Источник: Аргументы и факты

Масштабное скопление молодняка камчатского краба заснял на дне Японского моря во Владивостоке дайвер Дмитрий Рудась, видео он опубликовал в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что давно не брал в руки подводную видеокамеру, однако на днях за два погружения заснял удивительные вещи. На видео заметно, что дно буквально шевелится от многочисленных молодых крабов.

«На втором погружении я просто потерял дар речи, наблюдая, как два гигантских осьминога Дофлейна устроили бойню не жалея живота своего!!! Но это тема одной из последующих публикаций…» — написал Дмитрий Рудась.

Напомним, недавно во Владивостоке рыбаки поймали огромную устрашающую рыбину.

флора и фауна