Топ-5 новостей в Молдове на 24 мая

1. Пчелы оккупировали Кишинев: На целый жужжащий рой можно наткнуться на рынке или в самом центре столицы — что происходит.
2. Пропал интернет или мобильная связь — готовьте деньги: Как молдавское государственное предприятие обдирает своих клиентов.
3. Новая реформа в молдавском образовании: Дети думают, что в Великой Отечественной воевали против французов, а теперь и вовсе будут говорить только односложными фразами.
4. «Вас всех могли расстрелять»: Гимпу в редакции «КП» в Молдове разрешили курить, Воронин чуть не упал со стула, а Тимофти сам перезванивал.
5. «Гагаузы никогда и ни перед кем не вставали на колени»: Власти Молдовы пытаются остановить строительство единственного парка развлечений на юге страны — в автономии прошла акция протеста.