Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 новостей в Молдове на 24 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 24 мая 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Пчелы оккупировали Кишинев: На целый жужжащий рой можно наткнуться на рынке или в самом центре столицы — что происходит.

2. Пропал интернет или мобильная связь — готовьте деньги: Как молдавское государственное предприятие обдирает своих клиентов.

3. Новая реформа в молдавском образовании: Дети думают, что в Великой Отечественной воевали против французов, а теперь и вовсе будут говорить только односложными фразами.

4. «Вас всех могли расстрелять»: Гимпу в редакции «КП» в Молдове разрешили курить, Воронин чуть не упал со стула, а Тимофти сам перезванивал.

5. «Гагаузы никогда и ни перед кем не вставали на колени»: Власти Молдовы пытаются остановить строительство единственного парка развлечений на юге страны — в автономии прошла акция протеста.

экономика
связь
экология
образование