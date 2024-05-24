Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кемерове частично перекроют Кузбасский мост из-за капремонта

Проезд будет возможен только по двум полосам.

Официальный Telegram-канал пресс-службы администрации города Кемерово сообщил, что с 24 будет частично перекрыт Кузбасский мост. На нём начинается капитальный ремонт.

Движение на момент ремонта будет возможно только по двум полосам: по одной в прямом направлении и одной в обратном. Максимальная разрешённая скорость ограничивается до 30 км/ч.

Съезд с моста будет возможен по лепесткам Притомского, Елыкаевского, Колхозного путепроводов. Заехать на мост можно будет только по улице Терешковой и со стороны Леснополянского шоссе.

Ранее мы сообщали, что также внесены изменения в схему движения дачных сезонных автобусов. Теперь автобусы маршрутов № 150, 176, 183, 184 и 200 будут останавливаться на новой остановке «улица Крамского» как в прямом, так и в обратном направлениях.