В Кемерове частично перекроют Кузбасский мост из-за капремонта

Официальный Telegram-канал пресс-службы администрации города Кемерово сообщил, что с 24 будет частично перекрыт Кузбасский мост. На нём начинается капитальный ремонт.
Движение на момент ремонта будет возможно только по двум полосам: по одной в прямом направлении и одной в обратном. Максимальная разрешённая скорость ограничивается до 30 км/ч.
Съезд с моста будет возможен по лепесткам Притомского, Елыкаевского, Колхозного путепроводов. Заехать на мост можно будет только по улице Терешковой и со стороны Леснополянского шоссе.
Ранее мы сообщали, что также внесены изменения в схему движения дачных сезонных автобусов. Теперь автобусы маршрутов № 150, 176, 183, 184 и 200 будут останавливаться на новой остановке «улица Крамского» как в прямом, так и в обратном направлениях.