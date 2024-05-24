В Кемерове частично перекроют Кузбасский мост из-за капремонта

Ранее мы сообщали, что также внесены изменения в схему движения дачных сезонных автобусов. Теперь автобусы маршрутов № 150, 176, 183, 184 и 200 будут останавливаться на новой остановке «улица Крамского» как в прямом, так и в обратном направлениях.