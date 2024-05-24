В Свердловской области в субботу потеплеет до +25°, после чего снова похолодает

В пятницу ожидается незначительный прогрев воздуха — днем +6°..+11°, с утра вероятны слабые осадки. Однако в ночь на субботу через регион пройдет теплый атмосферный фронт: ночные заморозки сохранятся только в центральных и восточных районах, а днем воздух прогреется до +20°..+25°, пик тепла придется на вечер. В ночь на воскресенье в области снова начнется похолодание, но оно ожидается не слишком сильным, в частности, на юге региона.
В Екатеринбурге днем пятницы ожидается +8°..+10°, переменная облачность, утром возможен мокрый снег, днем — небольшой дождь, ветер северный, северо-западный, 3−8 м/с, днем порывы до 11 м/с. В субботу ночью ожидается +3°, а днем резко потеплеет до +21°, в воскресенье — ночью +12°, днем +10°.
На следующей неделе похолодает еще сильнее, после этого в город вернется небольшое тепло: 27 мая ночью +3°, днем +8°, 28 мая — ночью +5°, днем +15°, 29 мая — ночью +6°, днем +14°.
Напомним, на этой неделе на Среднем Урале произошло арктическое вторжение, пик похолодания в Екатеринбурге ожидался в четверг и пятницу.