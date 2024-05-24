В Свердловской области в субботу потеплеет до +25°, после чего снова похолодает

В пятницу ожидается незначительный прогрев воздуха — днем +6°..+11°, с утра вероятны слабые осадки. Однако в ночь на субботу через регион пройдет теплый атмосферный фронт: ночные заморозки сохранятся только в центральных и восточных районах, а днем воздух прогреется до +20°..+25°, пик тепла придется на вечер. В ночь на воскресенье в области снова начнется похолодание, но оно ожидается не слишком сильным, в частности, на юге региона.