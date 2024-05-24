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Клещи атакуют Крым: выявлены случаи заражения боррелиозом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости Крым. В Крыму выявлено девять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом в этом году. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе Роман Проскурнин.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент в Крыму официально зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом».

сказал Проскурнин

Этой весной специалисты исследовали 527 клещей. Из них 67% были сняты с людей после посещения лесных массивов, и еще 33% энтомологи собрали в окружающей среде, рассказал главврач учреждения в структуре Роспотребнадзора.

По словам Проскурнина, разделять данные о клещах, обнаруженных на человеке и взятых для исследования из ареала обитания, важно, поскольку это позволяет точно понять, где нужно провести обработку.

«Если эта зона парковая, принадлежит какому-нибудь муниципальному образованию или там есть субъект хозяйствования, то при обнаружении инфицированных клещей мы информацию направляем в территориальные органы Роспотребнадзора, где выносят предписание, чтобы на этой территории проводились акарицидные обработки — их проводят специализированные организации», — поделился Проскурнин.

По его данным, в рамках сезонной борьбы с иксодовыми клещами в Крыму специалисты уже обработали от вредителей более 1,5 тысяч гектаров территорий, что составляет около 70% от плана работ. На сегодняшний день такие меры приняты на территории 1 297 объектов в Крыму.

«Площадь составила 1572 гектара. От плана это приблизительно 70%», — уточнил Проскурнин.

При этом, по его мнению, статистика за последние пять лет свидетельствует о том, что акарицидные обработки в Крыму приносят результат.

«С 2019 года отмечается тенденция к снижению регистрации укусов клещей. Было до 3,5 тысяч. А сейчас, с 2020-го года, в среднем в год около двух тысяч обращений», — уточнил Проскурнин.

Профилактика укусов клещей очень важна, так как они являются переносчиками различных, в том числе очень опасных, заболеваний, подчеркнул Проскурнин.

В их числе клещевой вирусный энцефалит (опасное для жизни воспаление головного мозга), клещевой боррелиоз (с поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем), туляремия (с поражением лимфатических узлов, кожи и слизистых), геморрагическая лихорадка Крым-Конго (с расстройством желудочно-кишечного тракта и лихорадкой, неврологическими симптомами) и ряд других.

И добавил, что исследования клещей в лаборатории, которая обеспечена необходимым оборудованием, является одной из важных задач в рамках профилактики распространения природно-очаговых инфекций в Крыму.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад рассказала, где пройти исследования, если укусил клещ.

флора и фауна