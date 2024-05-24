Клещи атакуют Крым: выявлены случаи заражения боррелиозом

По его данным, в рамках сезонной борьбы с иксодовыми клещами в Крыму специалисты уже обработали от вредителей более 1,5 тысяч гектаров территорий, что составляет около 70% от плана работ. На сегодняшний день такие меры приняты на территории 1 297 объектов в Крыму.