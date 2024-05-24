Школу с центром детских инициатив построят на улице Кубовой в Новосибирске

Здание будет рассчитано на 825 школьников. Кроме классов, в школе будут кабинеты робототехники, экологии, ПДД, радиомоделирования, технического моделирования, центр детских инициатив для старшеклассников, литературная гостиная, студия школьного телевидения и звукозаписи. В спортивном блоке сделают большой и малый спортзалы с трибунами. В настоящее время на строительстве школы работают более 100 человек.