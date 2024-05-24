Школу с центром детских инициатив построят на улице Кубовой в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска построят новую школу с центром детских инициатив и литературной гостиной. Об этом сообщила пресс-служба правительства НСО.
Школа на улице Кубовая будет состоять из учебного площадью около 18 тысяч кв.м. и спортивного площадью более 2,7 тысяч кв.м.
Здание будет рассчитано на 825 школьников. Кроме классов, в школе будут кабинеты робототехники, экологии, ПДД, радиомоделирования, технического моделирования, центр детских инициатив для старшеклассников, литературная гостиная, студия школьного телевидения и звукозаписи. В спортивном блоке сделают большой и малый спортзалы с трибунами. В настоящее время на строительстве школы работают более 100 человек.
Напомним, в Новосибирске учителю объявили выговор за задание на украинском языке.