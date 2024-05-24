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Школу с центром детских инициатив построят на улице Кубовой в Новосибирске

Здание будет рассчитано на 825 школьников.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В Заельцовском районе Новосибирска построят новую школу с центром детских инициатив и литературной гостиной. Об этом сообщила пресс-служба правительства НСО.

Школа на улице Кубовая будет состоять из учебного площадью около 18 тысяч кв.м. и спортивного площадью более 2,7 тысяч кв.м.

Здание будет рассчитано на 825 школьников. Кроме классов, в школе будут кабинеты робототехники, экологии, ПДД, радиомоделирования, технического моделирования, центр детских инициатив для старшеклассников, литературная гостиная, студия школьного телевидения и звукозаписи. В спортивном блоке сделают большой и малый спортзалы с трибунами. В настоящее время на строительстве школы работают более 100 человек.

Напомним, в Новосибирске учителю объявили выговор за задание на украинском языке.

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