Южноуральцам рассказали, какие сюрпризы приготовила погода на выходные 25 и 26 мая

В субботу после ночных заморозков до −5 градусов днём в области потеплеет до +19 градусов. Погодную картину дополнит ветер западной четверти с порывами до 13 метров в секунду. А в воскресенье погода может омрачить настроение дождями. Дневная температура воздуха при этом составит +19 градусов, а на юге региона — аж +24.
В Челябинске сегодня ожидается безосадочная погода с дневной температурой воздуха до +11 градусов. В этот день также подует слабый северо-западный ветер. В субботу столбики термометров покажут +16…+18 градусов. Дожди вернутся в город в воскресенье. В последний выходной перед новой рабочей неделей будет до +19 градусов тепла, будет дуть порывистый северо-западный ветер.
Недавно в нацпарке «Таганай» распустились сибирские розы, больше известные многим как купальницы европейские, купавки или куколки. Из-за неожиданного майского снегопада рекордсменкой им в этом году стать не удалось. Но уже сейчас на опавшей листве проглядывают их жёлтые бутоны.
В мае погода преподнесла большой сюрприз южноуральцам: крупными хлопьями повалил снег. На севере региона высота снежного покрова достигала 11 сантиметров. Ожидать ли нам после этого холодного лета, или, напротив, погода постарается взять реванш и устроит аномальную жару, — ищите ответы на эти вопросы в нашем материале.