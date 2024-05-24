Южноуральцам рассказали, какие сюрпризы приготовила погода на выходные 25 и 26 мая

В Челябинске сегодня ожидается безосадочная погода с дневной температурой воздуха до +11 градусов. В этот день также подует слабый северо-западный ветер. В субботу столбики термометров покажут +16…+18 градусов. Дожди вернутся в город в воскресенье. В последний выходной перед новой рабочей неделей будет до +19 градусов тепла, будет дуть порывистый северо-западный ветер.