Полеты из Перми в Шарм-эль-Шейх продолжатся до конца июня

Согласно сайту пермского аэропорта, первый летний рейс по заданному направлению числится на 4 июня (вторник). Время в пути составит пять часов. Тип воздушного судна — Airbus A321.
При этом полетная программа на другой египетский курорт — Хургаду — закрывается в мае. Последний рейс поставлен на 31 мая на 16:20 по пермскому времени, полет продлится 6 часов 30 минут. Тип воздушного судна — Boeing 757.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что туроператоры Coral и Sunmar планируют продлить чартерные рейсы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх до 6 августа. На данный момент информации о расписании июльских и августовских рейсов на сайте международного аэропорта Большое Савино не содержится.