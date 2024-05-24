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Полеты из Перми в Шарм-эль-Шейх продолжатся до конца июня

Авиакомпания AlMarsia Universal Airlines продлила летную программу из Перми на курорт Шарм-эль-Шейх до 25 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Источник: Аэропорт Омска

Согласно сайту пермского аэропорта, первый летний рейс по заданному направлению числится на 4 июня (вторник). Время в пути составит пять часов. Тип воздушного судна — Airbus A321.

При этом полетная программа на другой египетский курорт — Хургаду — закрывается в мае. Последний рейс поставлен на 31 мая на 16:20 по пермскому времени, полет продлится 6 часов 30 минут. Тип воздушного судна — Boeing 757.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что туроператоры Coral и Sunmar планируют продлить чартерные рейсы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх до 6 августа. На данный момент информации о расписании июльских и августовских рейсов на сайте международного аэропорта Большое Савино не содержится.