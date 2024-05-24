Полеты из Перми в Шарм-эль-Шейх продолжатся до конца июня

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что туроператоры Coral и Sunmar планируют продлить чартерные рейсы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх до 6 августа. На данный момент информации о расписании июльских и августовских рейсов на сайте международного аэропорта Большое Савино не содержится.