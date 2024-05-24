До +28°С ожидается сегодня в Беларуси

Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западу сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы.
Ожидается переменная облачность, погода будет преимущественно без осадков. По западу страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем по западу порывистый, местами при грозах сильный порывистый. Воздух прогреется до плюс 22−28 градусов.