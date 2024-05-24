До +28°С ожидается сегодня в Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами и до 28 градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.