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У омичей забирают машины по дороге по делам

Управление федеральной службы судебных приставов Омской области сообщает в пятницу, 24 мая 2024 года, об очередном рейде по выявлению автовладельцев-должников.

Источник: РИА "Новости"

За различные долги, в том числе по административным штрафам ГИБДД, на сумму от 190 до 294 тысяч рублей у омичей забирали автомобили.

«Всего за время проведения рейда проверку прошли несколько десятков омских автомобилистов. Водителям, у которых были выявлены долги, сотрудниками омской службы судебных приставов выставлены требования об исполнении обязательств, продиктованных в исполнительном документе», — рассказали омские приставы.

Кроме того, как сообщается было вручено 10 повесток о явке на прием в структурные подразделения ведомства.