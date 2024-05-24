У омичей забирают машины по дороге по делам

За различные долги, в том числе по административным штрафам ГИБДД, на сумму от 190 до 294 тысяч рублей у омичей забирали автомобили.
«Всего за время проведения рейда проверку прошли несколько десятков омских автомобилистов. Водителям, у которых были выявлены долги, сотрудниками омской службы судебных приставов выставлены требования об исполнении обязательств, продиктованных в исполнительном документе», — рассказали омские приставы.
Кроме того, как сообщается было вручено 10 повесток о явке на прием в структурные подразделения ведомства.