«Диалог получился откровенным»: мэр Красноярска вновь встретился со своими подписчиками (видео)

23 мая прошла вторая в этом году встреча мэра Красноярска Владислава Логинова с неравнодушными жителями, которые часто пишут ему в соцсетях о проблемах города.
На этот раз разговор длился в течение трех часов. Активные подписчики главы города задали свои вопросы ему лично, глядя в глаза.
Подводя итоги встречи, Логинов сообщил, что от красноярцев поступил широкий круг вопросов, которые затрагивают в большей степени не личные, а общественные интересы в каждом районе города.
«В качестве асфальта и как его класть разбираются все! К такому выводу пришли вместе с моими активными подписчиками на встрече в Татышеве-парке. Это к тому, что в большом городе буквально по каждому вопросу у жителей будет свое мнение и взгляд. Диалог получился откровенным, благодарен за это! — рассказал мэр. — На сложные вопросы простых ответов не нашли. Собеседники дали возможность узнать их мнения по самым разным темам. Например, о плюсах переезда компании РусГидро в Красноярск, об ответственном решении жителей по выбору организации, которой доверяют содержать общедомовое имущество, о взаимодействии муниципалитета и ресурсных организаций».
Мэр сообщил, что все озвученные предложения и проблемы зафиксировал, поручил информировать подписчиков о ходе решений.
Он также пообещал продолжить проводить подобные встречи. Чтобы попасть на них, красноярцам нужно оставлять комментарии в соцсетях главы города: ТГ-канал Владислава Логинова, страница в ВК.