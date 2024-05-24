«Диалог получился откровенным»: мэр Красноярска вновь встретился со своими подписчиками (видео)

«В качестве асфальта и как его класть разбираются все! К такому выводу пришли вместе с моими активными подписчиками на встрече в Татышеве-парке. Это к тому, что в большом городе буквально по каждому вопросу у жителей будет свое мнение и взгляд. Диалог получился откровенным, благодарен за это! — рассказал мэр. — На сложные вопросы простых ответов не нашли. Собеседники дали возможность узнать их мнения по самым разным темам. Например, о плюсах переезда компании РусГидро в Красноярск, об ответственном решении жителей по выбору организации, которой доверяют содержать общедомовое имущество, о взаимодействии муниципалитета и ресурсных организаций».