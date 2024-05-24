Жители Башкирии не смогут увидеть «парад планет»

Третьего июня в небе над Башкирией произойдет «парад планет», однако увидеть его жители республики не смогут. В уфимском планетарии рассказали, почему не получится понаблюдать за уникальным астрономическим явлением.
Оказалось, что все просто: с Земли планеты будут видны рядом с Солнцем, из-за чего парад не будет виден. Единственную планету, которую можно будет разглядеть на утреннем небе, это Сатурн.
Также астрономы объяснили, что по одну сторону от Солнца, в секторе меньше 90°, все планеты видны не только третьего июня, но и за несколько дней до и после этой даты. Так что «невидимый парад» планет будет ещё продолжаться и после указанной даты.