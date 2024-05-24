Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии не смогут увидеть «парад планет»

В уфимском планетарии объяснили, почему жители Башкирии не увидят «парад планет».

Источник: Комсомольская правда

Третьего июня в небе над Башкирией произойдет «парад планет», однако увидеть его жители республики не смогут. В уфимском планетарии рассказали, почему не получится понаблюдать за уникальным астрономическим явлением.

Оказалось, что все просто: с Земли планеты будут видны рядом с Солнцем, из-за чего парад не будет виден. Единственную планету, которую можно будет разглядеть на утреннем небе, это Сатурн.

Также астрономы объяснили, что по одну сторону от Солнца, в секторе меньше 90°, все планеты видны не только третьего июня, но и за несколько дней до и после этой даты. Так что «невидимый парад» планет будет ещё продолжаться и после указанной даты.

космос