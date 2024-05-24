На улице Пушкина в Иркутске завершают благоустройство двора

Также уже начались работы еще в двух дворах. На Безбокова, 3 и Помяловского, 9 демонтировали асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, заменили бордюры. Помимо этого, аналогичные работы 27 мая начнутся на Помяловского, 13. К комплексному обновлению придомовых пространств на Гоголя, 104 и в микрорайоне Юбилейный, 29 «в» подрядная организация приступит в начале июня. По каждому адресу индивидуальные объемы. Предусмотрены асфальтирование проезжей части и пешеходных дорожек, формовочная и санитарная обрезка деревьев, установка ограждений, монтаж уличного освещения, высадка зеленых насаждений, создание газонов и клумб.