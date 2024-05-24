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На улице Пушкина в Иркутске завершают благоустройство двора

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершают комплексный ремонт двора на улице Пушкина, 13.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

По данной программе на территории Свердловского округа до конца лета приведут в порядок еще пять придомовых пространств, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

«Подрядная организация приступила к работам еще в апреле. В настоящее время здесь уже установлены бордюры, заасфальтированы проезды и тротуары, отремонтирована лестница, произведена валка аварийных деревьев с корчевкой пней. До конца мая запланированы посадка зеленых насаждений, монтаж уличных светильников, установка ограждений и вазонов. Виды и объемы благоустройства определяли совместно с жителями и депутатами Думы Иркутска», — пояснили в комитете городского обустройства.

Также уже начались работы еще в двух дворах. На Безбокова, 3 и Помяловского, 9 демонтировали асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, заменили бордюры. Помимо этого, аналогичные работы 27 мая начнутся на Помяловского, 13. К комплексному обновлению придомовых пространств на Гоголя, 104 и в микрорайоне Юбилейный, 29 «в» подрядная организация приступит в начале июня. По каждому адресу индивидуальные объемы. Предусмотрены асфальтирование проезжей части и пешеходных дорожек, формовочная и санитарная обрезка деревьев, установка ограждений, монтаж уличного освещения, высадка зеленых насаждений, создание газонов и клумб.

Напомним, что всего в летний период на территории Свердловского округа Иркутска приведут в порядок 37 дворов, в том числе 31 — за счет средств бюджета города. Конкурсные процедуры по определению исполнителей уже завершены, исполнение контрактов планируют начать после 3 июня.

«В создании комфортных условий вблизи жилых домов активное участие принимают горожане. Именно они инициируют такие обновления, контролируют проектирование и реализацию. Качественная подготовка необходимой документации и своевременная деятельность специалистов мэрии по организации процессов выбора подрядчиков позволяют приступать к благоустройству в самом начале сезона. Убежден, что по остальным адресам все работы будут выполнены так же своевременно и качественно», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

ЖКХ