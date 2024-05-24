На улице Пушкина в Иркутске завершают благоустройство двора

По данной программе на территории Свердловского округа до конца лета приведут в порядок еще пять придомовых пространств, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.
«Подрядная организация приступила к работам еще в апреле. В настоящее время здесь уже установлены бордюры, заасфальтированы проезды и тротуары, отремонтирована лестница, произведена валка аварийных деревьев с корчевкой пней. До конца мая запланированы посадка зеленых насаждений, монтаж уличных светильников, установка ограждений и вазонов. Виды и объемы благоустройства определяли совместно с жителями и депутатами Думы Иркутска», — пояснили в комитете городского обустройства.
Также уже начались работы еще в двух дворах. На Безбокова, 3 и Помяловского, 9 демонтировали асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, заменили бордюры. Помимо этого, аналогичные работы 27 мая начнутся на Помяловского, 13. К комплексному обновлению придомовых пространств на Гоголя, 104 и в микрорайоне Юбилейный, 29 «в» подрядная организация приступит в начале июня. По каждому адресу индивидуальные объемы. Предусмотрены асфальтирование проезжей части и пешеходных дорожек, формовочная и санитарная обрезка деревьев, установка ограждений, монтаж уличного освещения, высадка зеленых насаждений, создание газонов и клумб.
«В создании комфортных условий вблизи жилых домов активное участие принимают горожане. Именно они инициируют такие обновления, контролируют проектирование и реализацию. Качественная подготовка необходимой документации и своевременная деятельность специалистов мэрии по организации процессов выбора подрядчиков позволяют приступать к благоустройству в самом начале сезона. Убежден, что по остальным адресам все работы будут выполнены так же своевременно и качественно», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.