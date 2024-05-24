Прокуратура Пермского края открыла «горячую линию» по вопросам ЕГЭ

В целях недопущения нарушений прав выпускников при проведении ЕГЭ прокуратура Пермского края открыла «горячую линию». Об этом сообщается на сайте надзорного органа.
Обо всех нарушениях, которые были замечены во время экзаменов, можно сообщить по единому номеру телефона:
Напомним, 23 мая в Пермском крае стартовал основной период ЕГЭ. Всего в этом году в Прикамье будут сдавать Единый государственный экзамен больше 9 тысяч школьников. Первые на очереди — экзамены по химии, литературе и географии. На следующей неделе пройдут ЕГЭ еще по двум предметам: 28 мая — русский язык, 31 мая — математика (базовый и профильный уровни).