Прокуратура Пермского края открыла «горячую линию» по вопросам ЕГЭ

Напомним, 23 мая в Пермском крае стартовал основной период ЕГЭ. Всего в этом году в Прикамье будут сдавать Единый государственный экзамен больше 9 тысяч школьников. Первые на очереди — экзамены по химии, литературе и географии. На следующей неделе пройдут ЕГЭ еще по двум предметам: 28 мая — русский язык, 31 мая — математика (базовый и профильный уровни).