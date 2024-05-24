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Прокуратура Пермского края открыла «горячую линию» по вопросам ЕГЭ

На нее можно сообщать обо всех нарушениях при проведении итоговой аттестации.

Источник: Комсомольская правда

В целях недопущения нарушений прав выпускников при проведении ЕГЭ прокуратура Пермского края открыла «горячую линию». Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Обо всех нарушениях, которые были замечены во время экзаменов, можно сообщить по единому номеру телефона: 8 (342) 233−56−09. Звонки принимаются ежедневно по будням с 10.00 до 17.00 кроме перерыва на обед с 13.00 до 14.00.

Напомним, 23 мая в Пермском крае стартовал основной период ЕГЭ. Всего в этом году в Прикамье будут сдавать Единый государственный экзамен больше 9 тысяч школьников. Первые на очереди — экзамены по химии, литературе и географии. На следующей неделе пройдут ЕГЭ еще по двум предметам: 28 мая — русский язык, 31 мая — математика (базовый и профильный уровни).

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