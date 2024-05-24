Арестованный замначальника Генштаба ВС РФ отрицает получение взятки от руководителей «Телты»

Как сообщает «Ъ», на допросах господин Шамарин заявил, что не влияет на объемы формирования заказов на устройства для спецсвязи, выпускаемых «Телтой». Количество и типы аппаратуры формируются исходя из заявок войск и органов военного управления. Эта номенклатура утверждается начальником Генштаба Валерием Герасимовым, а он сам лишь подписывает соглашения. Господин Шамарин утверждает, что никаких взяток от руководителей «Телты» он не получал, поскольку давать их ему не было никакого смысла.