Арестованный замначальника Генштаба ВС РФ отрицает получение взятки от руководителей «Телты»

Вадим Шамарин был задержан 23 мая, он был доставлен в СКР, где ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, 36 млн руб. ему передали за «увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Руководители «Телты» Алексей Высоков и Елена Гришина действовали не напрямую, а через посредников. Ими выступали братья Алексей и Александр Оглоблины, являющиеся свидетелями обвинения.
Как сообщает «Ъ», на допросах господин Шамарин заявил, что не влияет на объемы формирования заказов на устройства для спецсвязи, выпускаемых «Телтой». Количество и типы аппаратуры формируются исходя из заявок войск и органов военного управления. Эта номенклатура утверждается начальником Генштаба Валерием Герасимовым, а он сам лишь подписывает соглашения. Господин Шамарин утверждает, что никаких взяток от руководителей «Телты» он не получал, поскольку давать их ему не было никакого смысла.
Алексей Высоков и Елена Гришина были задержаны еще в июле 2023 года вместе с бывшим совладельцем «Телты» Игорем Морозовым. По версии следствия, обвиняемые занимались хищением денежных средств при исполнении контрактов по поставке для военных телефонных аппаратов в 2014—2023 годах. Позже обвинение Алексею Высокову и Елене Гришиной было переквалифицировано на дачу взятки в крупном размере. Они написали явки с повинной, в которых рассказали, что давали деньги заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину.