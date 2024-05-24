На Кубани спрогнозировали жару до +30 и сильный ветер

Погоду в регионе формирует взаимодействие ложбины циклона на юге и гребня антициклона с севера. Именно из-за этого 24 мая ожидается ветер до 20 метров в секунду, местами до 25 м/с.
В целом по краю будет облачно, осадков не ожидается. Днем и вечером в горах может пройти кратковременный дождь. Температура воздуха на Азовском побережье составит +23… +28 градусов, в горах +15…+20. На Черноморском побережье воздух прогреется до +25… +30.
В Краснодаре порывы ветра будут достигать 17−22 метров в секунду, столбики термометров остановятся на отметках +26… +28.
Напомним, купальный сезон на юге России можно будет открыть в ближайшие выходные. Метеоролог отметил, что уже сейчас температура моря — 18 градусов тепла, поэтому купальный сезон, в принципе, можно открывать. Что касается температуры воды в Центральной России, то там пока об открытии сезона говорить рано.