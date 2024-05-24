На Кубани спрогнозировали жару до +30 и сильный ветер

Напомним, купальный сезон на юге России можно будет открыть в ближайшие выходные. Метеоролог отметил, что уже сейчас температура моря — 18 градусов тепла, поэтому купальный сезон, в принципе, можно открывать. Что касается температуры воды в Центральной России, то там пока об открытии сезона говорить рано.