Как найти работу мечты: психолог — о неочевидных вещах, в которых мы сами себе не признаёмся

Человек часто не знает, чего он сам хочет. Мы привыкаем жить с позиции «надо», «родители так сказали», по инерции и по течению. Отвыкаем задавать самим себе вопрос, чего хотим. Все это, безусловно, касается и выбора карьерного пути. Есть техника — взять листочек, ручку или карандаш и писать — именно рукой — список всех своих карьерных желаний: где себя вижу, где бы нравилось работать, чего хочу сейчас, чего я хотел раньше. Стоит начать писать, и вы увидите, как льётся поток мыслей. Нужно выписать максимально много. Второй шаг — выбрать несколько основных карьерных треков. Но важно: первый шаг перепрыгивать нельзя. И вот когда получилось выбрать основные 3−5 возможных сфер работы, уже думать над ними, перечислять плюсы и минусы. При этом обязательно держать в уме, опять же, именно свои желания, а не то, что «надо» или кто-то так сказал. Нужно идти через «хочу, мечтаю, вдохновляет», в противном случае может просто повториться история с выгоранием.