Как найти работу мечты: психолог — о неочевидных вещах, в которых мы сами себе не признаёмся

На какие проблемы с работой жалуются психологу
Наиболее распространены три причины обращений, связанных с работой. Это недовольство зарплатой — «меня недооценивают, мало платят», второе — это недовольство начальством, руководством — «плохо относятся, не ценят, ругают, агрессоры». Третье — недовольство коллективом — «не ладятся отношения с коллегами, сплетни, зависть, токсичные люди вокруг».
И всё же наиболее распространённая жалоба — на отношения с коллегами. Люди, действительно, бывают разные, и случается такое, когда они могут сплетничать, вести разговоры за спиной и даже демонстрировать агрессию, как пассивную, так и открытую. Но важно понимать, что справляться с этим придётся нам, и начинать нужно с проблем с самооценкой и неумением отстаивать свои границы. Нужно разбираться, почему не получается выстроить диалог. Часто мы отыгрываем детские травмы. Например, родители были очень жёсткими и наказывали за малейшую попытку отстоять границы. И к своему возрасту человек просто не научился этого делать, не умеет, не понимает, как. Либо же для человека состояние вины стало настолько привычным, что когда он получает от коллег негатив, в какой-то степени это кажется ему нормальным.
Если человек не понимает, почему раз за разом у него не складываются отношения на работе, возможно, он сам не может этого увидеть. Нужен взгляд со стороны, и в идеале стоит разбираться с психологом. Как минимум можно научиться правильно реагировать — выстраивать диалог, отстаивать границы или просто не реагировать.
Если речь идёт про жалобы на низкую зарплату или слишком много обязанностей, то снова возвращаемся к вопросу о самооценке. Если человек сам не уверен в том, что он достаточно ценен и имеет полное право требовать больше денег или меньше нагрузку, то он просто не сможет поднять об этом разговор.
Абсолютно все эти случаи можно объединить тем, что нужно прорабатывать внутреннюю ценность человека.
Самые главные звоночки: как понять, что работу все же пришла пора менять
Сразу хочу сказать, что понять, что нужно менять работу, не означает, что надо сразу взять и сделать это. Иногда нужно время: несколько недель, месяцев и даже год. Все зависит от ресурсов, понимания своей ценности и наличия внутренних сил.
А если говорить о звоночках, это, конечно, выгорание, апатия, ощущение, что опускаются руки и ничего поменять невозможно. Выгорание — самое популярное, когда просто нет сил идти на работу. Поделюсь историей из практики. Клиентка жаловалась на выгорание и жуткое нежелание выходить из отпуска. Её организм так этому сопротивлялся, что она сломала ногу. Психосоматика — это одно из крайних выражений сопротивления. А перелом ноги — совсем уж удивительный случай, чаще организм все же просто выдаёт простуду. И вот это, конечно, самый такой явный критерий, когда пошла телесная реакция, что пора менять работу, дальше уже некуда.
В остальном, если нет такого сильного внутреннего давления, то можно не рубить сплеча, а просто спокойно разбираться, что нравится, что люблю, что хочу. И всем на это нужно своё время, это может быть длительный процесс, до года. Со специалистом, конечно, дела идут быстрее, потому что обычно нужно прорабатывать ограничивающие убеждения. Люди не решаются на изменения, потому что плутают в страхах — «будет все то же самое», «будет больше зарплата, но плохой начальник, плохой коллектив». У каждого — своё, и некоторые так и остаются на месте, рассуждая, что «вроде и здесь неплохо, а минусы есть везде».
Как понять, чего ты на самом деле хочешь: техника от психолога
Человек часто не знает, чего он сам хочет. Мы привыкаем жить с позиции «надо», «родители так сказали», по инерции и по течению. Отвыкаем задавать самим себе вопрос, чего хотим. Все это, безусловно, касается и выбора карьерного пути. Есть техника — взять листочек, ручку или карандаш и писать — именно рукой — список всех своих карьерных желаний: где себя вижу, где бы нравилось работать, чего хочу сейчас, чего я хотел раньше. Стоит начать писать, и вы увидите, как льётся поток мыслей. Нужно выписать максимально много. Второй шаг — выбрать несколько основных карьерных треков. Но важно: первый шаг перепрыгивать нельзя. И вот когда получилось выбрать основные 3−5 возможных сфер работы, уже думать над ними, перечислять плюсы и минусы. При этом обязательно держать в уме, опять же, именно свои желания, а не то, что «надо» или кто-то так сказал. Нужно идти через «хочу, мечтаю, вдохновляет», в противном случае может просто повториться история с выгоранием.
«Я вообще не хочу работать, нигде и никем, хочу лежать». Что делать?
Мы все иногда не хотим работать, потому что устали, расклеились в моменте и так далее. Но если человек постоянно повторяет, что вообще ничего не хочет делать, можно попробовать одну интересную технику. Надо представить, что у тебя много денег: например, супруг — миллионер, выиграли в лотерею или получили наследство. Короче, не надо зарабатывать, чтобы выжить. И что вы будете делать тогда? Первые мысли у всех плюс-минус похожие: попутешествовать, отдохнуть. А что дальше? И здесь начинается самое интересное. Люди перечисляют занятия, которые им в удовольствие. И здесь уже могут быть самые неожиданные вещи — заниматься цветами, писать, мастерить, вести блог про путешествия, стать гидом. Эти фантазии и могут стать отправной точкой.
Понять, чего ты на самом деле хочешь, — это уже половина дела.
Как готовиться к собеседованию на работу мечты и сохранять уверенность
Конечно, важно продемонстрировать владение нужными навыками, обучаемость и целеустремлённость. Из неочевидного — найдите больше подробностей про компанию, постарайтесь узнать, какие в ней ценности, и покажите солидарность. Все ищут тех будущих сотрудников, у кого будут гореть глаза, важно показать, что хочешь работать именно у них, а подход «я тут исключительно ради денег» лучше не демонстрировать. Что касается уверенности, стоит довериться мысли, что все к лучшему, и даже если где-то поступил отказ, это значит, что работа вашей мечты ещё впереди. Когда уверен в себе, то и внешние обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Наконец, скажу, что успех складывается из действий, самое главное — начать. Желаю всем найти гармоничную именно для вас работу с желаемым доходом, прекрасными отношениями в коллективе и возможностью самореализации!
Напомним, «Пчела» запустила новый спецпроект «Вопрос психологу». Ранее мы поговорили с психологом, конфликтологом, онлайн-консультантом Еленой Лис о тёмной стороне «успешного успеха». Счастливые напоказ блогеры: кого слепит их белое пальто, кому срочно нужно от них отписаться во имя сохранения психики, и как обернуть зависть на пользу, узнайте. Также мы говорили о том, как встретить вторую половинку в интернете и не пропустить «красный флаг». А в третий раз мы пообщались о том, как не погрязнуть в бытовухе и сохранить романтику. Наша четвёртая беседа была посвящена сложной теме — агрессии мужчин в адрес женщин.