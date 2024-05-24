В Петербурге и Ленобласти активизировались летучие мыши

Если в квартиру все-таки залетела летучая мышь, необходимо надеть плотные перчатки и накрыть ее полотенцем, а после посадить в коробку и выпустить на улицу, если погода теплая и животное не ранено. Желательно это делать в ночное время. В ведомстве напомнили, что летучая мышь может быть переносчиком различных заболеваний.