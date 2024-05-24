Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге и Ленобласти активизировались летучие мыши

С наступлением теплой погоды летучие мыши выходят из спячки.

Источник: пресс-служба СЗМУ Росприроднадзора

Росприроднадзор рекомендует жителям Ленобласти и Петербурга не оставлять открытыми настежь окна — грызуны могут залететь в квартиру. Животных можно встретить в парках Сергиевка и Южно-Приморском, а также в Лисьем Носу, на Дудергофских высотах, в поселках Серово и Комарово.

Если в квартиру все-таки залетела летучая мышь, необходимо надеть плотные перчатки и накрыть ее полотенцем, а после посадить в коробку и выпустить на улицу, если погода теплая и животное не ранено. Желательно это делать в ночное время. В ведомстве напомнили, что летучая мышь может быть переносчиком различных заболеваний.

флора и фауна