Как пройдет День города в Иркутске: бесплатное мороженое и большая свадьба

В этом году в первую субботу июня Иркутск отмечает 363-й день рождения. День города в этот раз совпал с Днем защиты детей, поэтому власти областного центра сделали упор на детской теме. Все лучшее в этот раз достанется, как и положено, детям, а также семьям участников СВО. Праздничное оформление города должны завершить к 30 мая.

Одним из приятных сюрпризов для детей и родителей, которые в этот день придут на острова — их на эти дни неофициально переименуют в «Острова детства» — станет бесплатная раздача ребятне мороженого. Администрация Иркутска заключила контракт на поставку 10 тысяч порций. Надеются, что всем хватит. Чтобы исключить злоупотребления, на руку получателей мороженого будет наноситься штампик, видимый только в ультрафиолете, к этому мэрия просит отнестись с пониманием. Раздавать мороженое будут возле мостика на остров Юность и на парковке на острове Конный, возле Детской железной дороги.

Кроме того, две тысячи бесплатных билетов на аттракционы ждут ребятишек из семей бойцов СВО — на острове Конном можно будет покататься на каруселях и машинках, попрыгать на батутах, посмотреть на мир через VR-очки. Бесплатные билеты смогут получить также те, кто выиграет в конкурсах.

Для тех, кто придет на праздник 1 июня, сюрпризы начнутся сразу, у памятника Александру III. Императора обнесут картонной крепостью-раскраской. Ее ребятня сможет раскрашивать весь день. Крепость-раскраска — часть программы «Город детства», которая пройдет именно на этой площадке. Упор, по словам начальника управления культуры Ольги Стрекаловской, сделан на детские коллективы, которые занимаются в Иркутске. Они выступят на большой сцене. На этой же площадке ребятишек ждут конкурсы, розыгрыши, сюрпризы. Газета иркутской мэрии «Иркутск» наградит здесь победителей конкурса кроссвордов. А еще возле царя в День города и День защиты детей поженятся — торжественно, на сцене — несколько пар, регистрация брака которых была намечена на 1 июня. Так что в 13.00 мэрия и ЗАГС приглашают горожан еще и на большое городское бракосочетание.