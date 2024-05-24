Как пройдет День города в Иркутске: бесплатное мороженое и большая свадьба

В этом году в первую субботу июня Иркутск отмечает 363-й день рождения. День города в этот раз совпал с Днем защиты детей, поэтому власти областного центра сделали упор на детской теме. Все лучшее в этот раз достанется, как и положено, детям, а также семьям участников СВО. Праздничное оформление города должны завершить к 30 мая.
Всего в Иркутске во всех округах, учитывая все инициативы, пройдет около 200 мероприятий — концерты, соревнования, мастер-классы и другое. Но основные, конечно же, состоятся на центральных площадках города.
В преддверии праздника, 31 мая, для старшего поколения будет дан концерт в филармонии, билеты на который бесплатно распространяют управления округов Иркутска.
Одним из приятных сюрпризов для детей и родителей, которые в этот день придут на острова — их на эти дни неофициально переименуют в «Острова детства» — станет бесплатная раздача ребятне мороженого. Администрация Иркутска заключила контракт на поставку 10 тысяч порций. Надеются, что всем хватит. Чтобы исключить злоупотребления, на руку получателей мороженого будет наноситься штампик, видимый только в ультрафиолете, к этому мэрия просит отнестись с пониманием. Раздавать мороженое будут возле мостика на остров Юность и на парковке на острове Конный, возле Детской железной дороги.
Кроме того, две тысячи бесплатных билетов на аттракционы ждут ребятишек из семей бойцов СВО — на острове Конном можно будет покататься на каруселях и машинках, попрыгать на батутах, посмотреть на мир через VR-очки. Бесплатные билеты смогут получить также те, кто выиграет в конкурсах.
Еще предполагается раздача бесплатных билетов в кинотеатр МТЦ «Новый» — в течение всего лета (а не только праздничных выходных) владельцы билетов смогут один раз посетить какой-нибудь детский киносеанс. А музыкальный театр 2 июня даст бесплатный мультконцерт для семей участников СВО.
На бульваре Гагарина, 9 можно будет не только посмотреть на выступления других, но и самому проявить творческие способности — там откроется в 13.00 детское караоке.
На острове Юность разместится множество интерактивных площадок. Администрация совместно с общероссийским «Движением первых» откроет здесь большую игровую и познавательную зону, где будут представлены разные организации — детские, волонтерские, спортивные. Ольга Стрекаловская назвала их больше десятка: Областной волонтерский центр, областная юношеская библиотека им. Уткина, патриотический центр «Вымпелком Байкал», областная федерация джиу-джитсу, федерация фиджитал-спорта, общественная организация «Спартанец», «Волонтеры-медики», Московский государственный университет гражданской авиации и федерация дронов, «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», региональное отделение Юнармии, Всероссийское общество охраны природы, Союз молодежи, организация студенческих педагогических отрядов, «Школа безопасности». Программа на Юности начнется в 12.00.
Кроме того, детям обещаны еще дискотека с мыльными пузырями и парад ростовых кукол. А вот привычного салюта не будет — по требованиям безопасности.
Главная сцена праздника начнет работу в 17.30 на площади Графа Сперанского (возле сквера Кирова). Здесь выступят творческие коллективы со всего города. Откроется концерт ко Дню города выступлениями танцоров. Всю весну танцевальные коллективы Иркутска проходили отбор фестиваля «Иркутск — танцующий город», и теперь лучшие номера (фактически это будет гала-концерт конкурса) смогут увидеть горожане. Поздравить областной центр приедут гости из Улан-Батора — танцоры ансамбля из Института хореографии Монгольского государственного университета культуры и искусств «Хатан бужиг чуулга». Музыкальную программу для горожан на главном концерте сыграют иркутские кавер-группы — «Пираты» и BURRN (солист которой Георгий Серышев, кстати, финалист «Голоса»). Главным же гвоздем программы, приглашенным гостем станет певица Юлия Савичева. Она выйдет на сцену в 21.00 со своим коллективом, завершая полноценным, длинным выступлением праздничный концерт.
Горожане, предпочитающие более камерные мероприятия, смогут посетить в выходные усадьбу Сукачева. 1 июня с часу дня до девяти вечера в День города в усадьбе проводят свои мероприятия к 175-летнему юбилею Владимира Сукачева. Запланированы детский бал, показ спектакля театра кукол «Аистенок» и концерт «Джаз под капотом».
Мэрия сообщает о мерах безопасности на площадках Дня города: будут установлены рамки металлодетекторов, организованы две зоны безопасности — желающим попасть на праздник нужно будет дважды пройти досмотр. Введены ограничения на продажу воздушных шаров. Для самокатов, велосипедов и прочих средств передвижения площадки празднования будут закрыты. Не получится пройти с собаками и, традиционно, с алкоголем. Напоминают также о том, что действует комендантский час — после 23.00 дети могут находиться на улице только в сопровождении законного представителя.
Работа общественного транспорта в день праздника продлена до 24.00.