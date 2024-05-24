А теперь уже без электричества пропадут продукты: Где в Кишиневе отключат свет в пятницу, 24 мая, — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy Distribution сообщает о запланированных перерывах в поставках электроэнергии в Кишиневе в пятницу, 24 мая 2024.
Ботаника.
ул. Гренобле, 193, 199, 199a, 199/2, Индепенденцей, 14, бул. Траян, 12/2, 12/3, 14/4, 16/2, 20, 20A, 22, 24, 999 — с 08:50 до 17:00;
ул. Валя Быкулуй, ½ — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка.
ул. Андрей Дога, 33, Браништий, 1, 3/1, 3/2, 6, 999, Д. Рышкану, 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 31/4, 33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2, 37, 39 — с 09:40 до 17:00.