Что тормозит развитие 5G в Казахстане

Развёртывание сетей связи пятого поколения и расширение покрытия в Казахстане — одна из главных стратегических задач республики. Важная составляющая в этом вопросе — распределение частот. Самым распространённым и правильным с точки зрения конкуренции и развития методом распределения является аукцион. Однако Казахстан рискует затормозить развёртывание сетей 5G. Это связано с заявлением вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхата Оразбека, который отметил, что новые операторы, предоставляющие в Казахстане услуги связи 5G, появятся минимум через три года. Такие условия содержатся в меморандуме, который был подписан с Катаром и касается продажи ТОО «МТ-С» (бренды Tele2/Altel), принадлежащего в настоящий момент АО «Казахтелеком».
Напомним, в РК первый и единственный аукцион по распределению частот 5G был проведен в конце 2022 года. По итогам первого аукциона цена лота № 1 выросла с первоначальной более чем в 35 раз, до 62,7 млрд тг, а предложение за лот № 2 увеличилось с первоначальной цены в 53 раза, до 93,4 млрд тг. Победителями стал Консорциум в лице АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком Сервис». Помимо них в аукционе участвовали ТОО «КаР-Тел» (Beeline) и Freedom Telecom. Однако, как отметило в своём годовом отчёте Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК, по действующему механизму аукциона частные игроки не были конкурентоспособны по сравнению с компаниями с государственным участием — в основном это связано с финансовой составляющей.
Эти аукционы были проведены без учёта замечаний и рекомендаций АЗРК, касающихся риска сохранения дуополии на рынке ввиду реализации всего двух укрупнённых лотов на торгах по распределению частот. В результате сегодня:
- сохраняется высокая концентрация рынка — соотношение долей владения частотами у группы АО «Казахтелеком» и ТОО «КаР-Тел» составляет 82% и 18% соответственно;
- оказание услуг в сети 5G монополизировано квазигосударственным сектором в лице группы АО «Казахтелеком»;
- повысились тарифы на услуги сотовой связи.
Результаты не заставили себя ждать. Первые торги прошли вопреки замечаниям уполномоченного органа по развитию конкуренции, что привело к монополизации рынка 5G. А новое заявление представителей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК и вовсе убило надежды на дальнейшее развитие. С одной стороны, все, в том числе и глава государства, говорят о важности внедрения и ускорения развёртывания сетей пятого поколения, с другой — регулятор в лице МЦРИАП РК тормозит этот момент, не давая возможности привлечения новых игроков.
При этом неоправданно высокие цены за радиочастотный спектр (РЧС) в рамках одного большого лота в перспективе могут негативно повлиять на финансовую устойчивость операторов в целом («проклятие победителя»). В настоящее время одним из обоснований роста тарифов операторы называют приобретение РЧС на торгах. Необходимо учитывать и встречные обязательства победителей по внедрению сети пятого поколения за определённый срок, по условиям которых операторы должны установить по РК более 7000 базовых станций (БС). В то же время планируемая сумма инвестиций в инфраструктуру для внедрения сотовой связи пятого поколения по двум лотам составляет около 160 млрд тг.
Соответственно, по условиям аукциона победители торгов принимают на себя обязательства по запуску в Казахстане более 3,5 тыс. БС в течение пяти лет, то есть до 2027 года. Однако в октябре 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить процесс внедрения в стране технологии 5G. Он подчеркнул, что если ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры, то теперь «в условиях стремительного развития технологий нужно ускориться». Работы необходимо завершить досрочно, до конца 2025 года, добавил президент. Если по первоначальному плану операторы связи должны были вводить в эксплуатацию 700 БС в год, то по новым планам необходимо развёртывать 1167 БС в год, чтобы успеть до 2025 года. Однако по состоянию на 15 декабря 2023 года операторы связи установили около 800 БС 5G — заметно меньше необходимого количества за прошедший год.
Таким образом, мы видим, что при текущих условиях нынешние операторы связи, выигравшие частоты в прошлом году, могут не успеть выполнить все обязательства. Кроме того, при таких высоких затратах на инвестиции и обязательства, потребителей ждёт неоднократное повышение тарифов и в предстоящем периоде.
При этом в Казахстане уже были похожие случаи, когда оператор связи брал на себя обязательства развёртывания сетей 4G и не выполнил их. Так, ранее ТОО «Востоктелеком» (дочерняя организация АО «Казахтелеком») получило разрешение на использование РЧС в диапазоне 800 МГц, по условиям которого оператор принял обязательства по организации мобильной связи четвёртого поколения (4G) и обеспечению услугами связи, в том числе широкополосного доступа в 511 сельских населённых пунктах на 2021−2024 годы. Однако ТОО «Востоктелеком» исполнило свои обязательства менее чем на 10% от заявленного компанией.
С учётом выявленных барьеров для развития конкуренции АЗРК рекомендует правительству страны проводить следующий аукцион в новом формате, в том числе с введением ограничения на участие в аукционах уже владеющих частотами 5G операторов связи, включая компании с государственным участием.
Такая мера позволит привлечь остальных участников рынка — ТОО «КаР-Тел» (Beeline) и Freedom Telecom. Это положительно скажется на скорости развёртывания сетей 5G, а также на уровне покрытия. Выход новых игроков позволит мелким и средним оператором создавать партнёрства в рамках MVNO (виртуальных операторов связи), что также даст толчок развитию конкуренции на рынке.
Стоит отметить: частоты, которые были разыграны в первом аукционе в 2022 году, в профессиональной среде называют «золотым» спектром, в последующих аукционах будут разыгрываться менее привлекательные частоты.
Тем временем отложение проведения аукционов на три года просто убьёт конкуренцию на рынке связи, что противоречит текущей политике государства и прямым указаниям президента.
В целом распределение частот 5G среди всех участников рынка является распространённой практикой. Это позволяет странам динамично и быстро развивать связь пятого поколения. Ниже в инфографике приведём примеры нескольких стран, прямо демонстрирующие необходимость привлечения максимального количества участников.
В целом в то время как в Казахстане вырисовывается некая неопределённость в развитии сетей пятого поколения, в развитых странах уже вовсю развёртывают сеть 5G, обеспечивая большой охват территорий и привлекая всех крупных игроков на рынке.
К примеру, в Швеции охват 5G вырос на 33% в 2023 году, достигнув 90%. В сельской местности 5G теперь охвачено 67% домохозяйств (по сравнению с 29% в 2022-м). Тем временем некоторые из крупнейших городов Германии — например, Берлин и Мюнхен — уже достигли 100%-го покрытия 5G.
Казахстан в целом отличался неплохими показателями интернетизации и цифровизации, однако сложившаяся ситуация может сильно пошатнуть позиции страны.