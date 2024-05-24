Что тормозит развитие 5G в Казахстане

Соответственно, по условиям аукциона победители торгов принимают на себя обязательства по запуску в Казахстане более 3,5 тыс. БС в течение пяти лет, то есть до 2027 года. Однако в октябре 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить процесс внедрения в стране технологии 5G. Он подчеркнул, что если ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры, то теперь «в условиях стремительного развития технологий нужно ускориться». Работы необходимо завершить досрочно, до конца 2025 года, добавил президент. Если по первоначальному плану операторы связи должны были вводить в эксплуатацию 700 БС в год, то по новым планам необходимо развёртывать 1167 БС в год, чтобы успеть до 2025 года. Однако по состоянию на 15 декабря 2023 года операторы связи установили около 800 БС 5G — заметно меньше необходимого количества за прошедший год.